Vil du studere til høsten likevel? Her er det fortsatt ledige studieplasser

Til tross for at fristen til å søke høyere utdanning gikk ut 15. april, og rekordmange søkere nylig fikk tilbud om studieplass ved UiS, er det fortsatt håp for deg som har lyst på tittelen som student til høsten.

På nettsidene til Samordna opptak finner du oversikten over studier fra hele landet som fortsatt har ledige studieplasser. I skrivende stund er det 248 utdanninger som ikke er fulle.

Her er det bare å skynde seg, for det er første mann til mølla-prinsippet som gjelder.

Ledige grunnutdanninger ved UiS

Ved UiS er det tre bachelor- og to masterutdanninger som ligger ute via Samordna opptak.

Geovitenskap, bachelor.

Kjemi og miljø, bachelor.

Marin- og offshoreteknologi, 5-årig master.

Matematikk og fysikk, bachelor.

Petroleumsteknologi, 5-årig master.

– Studiene blir fjernet etter hvert som de blir fylt opp, forteller kommunikasjonsrådgiver ved UiS, Susanna King.

I fjor var alle grunnutdanningene, altså bachelorprogrammene, fylt opp. I år kan du derimot være heldig å sikre deg en plass på overtid.

I tillegg til utdanningene som ligger ute på Samordna opptak, er det også mulig å sikre seg studieplass gjennom UiS’ lokale opptak.

Den eneste haken er at disse utdanningene krever at du oppfyller visse forhåndskrav. Vurderer du for eksempel å ta en master, så er du nødt til å ha en bachelorgrad fra før.

Fakta: Ledige studieplasser i UiS’ lokale opptak Studier ved Det helsevitenskapelige fakultet: Ledige studieplasser på Master i Pre-Hospital Critical Care full-time (PHCC) Studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Ledige studieplasser på Master i sosialfag Studier ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet: Ledige studieplasser på 2 årig master i teknisk samfunnssikkerhet Ledige studieplasser på 2 årig master i master i petroleum engineering, reservoir Ledige studieplasser på 2 årig master i master i petroleum Geoscience Ledige studieplasser på 2 årig master i master i Msc in Computer Science, Reliable and Secure system Ledige studieplasser på 2 årig master i master i miljøteknologi Ledige studieplasser på 2 årig master i master i Mathematics and Physics Studier ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora: Ledige studieplasser på videreutdanning i barnehagepedagogikk Ledige studieplasser på master i historie og historiedidaktikk Ledige studieplasser på master i nordisk og lesevitenskap Ledige studieplasser Kroppsøving 2 Ledige studieplasser på Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag - Teknikk og industriell produksjon – TIP heltid og deltid - Bygg- og anleggsteknikk heltid og deltid - Elektrofag heltid og deltid - Formgivningsfag/design og håndverksfag deltid - Medier og kommunikasjon heltid Ledige studieplasser på Praktisk-pedagogisk utdanning allmennfag - Historie og samfunnsfag deltid og samlingsbasert - Norsk heltid, deltid og samlingsbasert - Fremmedspråk heltid og deltid - Religion heltid og deltid - Engelsk heltid, deltid og samlingsbasert - Matematikk deltid og samlingsbasert - Naturfag deltid og samlingsbasert - Kroppsøving deltid - Medier og kommunikasjon heltid - Forming, kunst og håndverk deltid

Tre studieprogram hos VID

VID vitenskapelige høgskole har studiesteder både i Sandnes og Stavanger.

I Stavanger det ledige plasser ved disse utdanningene:

Kristendomskunnskap/RLE (årsstudium)

Teologi (profesjonsstudium)

Teologi (bachelor)

I fjor hadde VID seks studier med ledige studieplasser i begynnelsen av august. Dette er i år redusert til tre.

Disse tre utdanningene har hatt ledige studieplasser hvert år siden 2015, ifølge oversikten fra Samordna opptak.

Ledige plasser ved BI

Søknadsfristen for å søke om studieplass ved de fleste universiteter og høgskoler går ut i april, men ved BI er ikke fristen før 1. september.

Du har faktisk en måned på deg til å bestemme deg for hva du skal studere, men det lureste er nok å være så tidlig ute som mulig.

– Formelt setter vi en frist 15. april slik som andre universiteter og høgskoler. Likevel kjører vi et rullerende opptak helt fram til 1. september, og tar inn studenter fortløpende så lenge det er plass, sier direktør ved BI Stavanger, Ragnhild Wiik.