Forbereder matfesten: – Gladmaten er for alle. Spiselig byfest er for resten

– Tako, Kanelsnurren, Bellies, Idsøe, Delizia, Tou, Freedome, Juvamuktu Yoga, Øst, diverse artister ...

Driftssjef for Ostehusgruppen Børge Svensen ramser opp alle som er med på «Den spiselige byfesten» i år.

– Fortou, Kanelsnurren har jeg jo sagt, Romsøe, Fermenten, Slakkfisk og Ostehuset. Ja, jeg har sikkert glemt noen.

Vi er ikke helt sikre.

Ulrikke Valvik Mitchell

Hver juli fylles Stavanger by til randen av mat, drikke og folk under Gladmaten. En folkefest mener mange, litt vel mye folkefest mener noen.

Noen av som mente det litt mye Gladmat i monitor var Tou, Ostehuset og Urban Sjøfront. I 2013 tok initiativet til et fullverdig men avslappet alternativ til festen på Torget.

Resultatet ble Den spiselige byfest. Nå er de større enn noen gang.

25.000 besøkende i fjor

«Den spiselige byfest» ble startet som et slags stikk mot Gladmaten og et overfylt sentrum med øl, mat og sang. De ville ha det samme, men i et litt roligere tempo.

– De største endringen fra i fjor er at Kanelsnurren og Tako har flyttet inn. Så de får to store telt og en ekstra inngang fra vest, forteller Børge Svensen, som er med på å arrangere den sjette Spiselige Byfesten.

Tommy Ellingsen

Et festivalbudsjett på 50.000 kroner og 25.000 besøkende i fjor vitner om imponerende dugnadsarbeid. Per Arne Alstad, daglig leder i Tou, var en av dem som var med å starte byfesten i 2013.

– Det er et gledelig og fett lokalt initiativ som publikum setter stor pris på. Ingen tjener store penger og det er jevn strøm av folk hele dagen. Vår kvalifiserte gjetning er at det var rundt 25.000 innom i fjor, forteller daglig leder på Tou, Per Arne Alstad

– Grønnere enn noen gang

Det blir vegansk pizza. Gratis yogatimer i parken. Balanseliner og trampoliner. Og for dem som ikke liker organisert moro, må vi ikke glemme bademulighetene i sjøparken og lekeplassene rundt omkring. Svensen er stolt over arbeidet som blir gjort for miljø og klima på festivalen.

– Vi kommer til å kjøre en hardere grønnere profil enn noen gang. 100 prosent gjenvinnbar plast og ølglass. Og så har vi grønt gress i år, i motsetning til det tørre gresset fra i fjor, fortsetter Svensen

Nå blir det røykfri park

På byfesten serveres det øl, men arrangørene presiserer at det er en familievennlig festival. Derfor har de i år valg å gjøre hele parken røykfri, både av hensyn til gjester, barn og miljø.

– Uteserveringene rundt har askebegre tilgjengelig, men vi ønsker å holde selve parken fri for røyk og sneiper, forteller Eli Nessa, daglig leder i Urban Sjøfront.

Nessa er med på årets byfest for første gang. Hun presiserer at byfesten er en familievennlig festival, med tilbud for både voksne og barn. Festivalen kombinerer salg av mat- og drikke med trampoline og balanseline. Et viktig mål er å knytte byen bedre sammen.

– Vi begynner skilting fra Nytorget og håper folk ønsker å gå til Lervikparken derfra. Vi har jo Pedersgata og Fermenten imellom, det knytter alt veldig godt sammen med Gladmaten, fortsetter hun.

Tor-Arne Vikingstad

Men hva skjer hvis dårlig vær?

I tillegg til mat, drikke og aktiviteter er det også underholdning på årets festivalplakat. Mablisstipend-vinnerne i popensemblet Starpalace spiller, det samme gjør Stavangers svar på elektrorock Nylenda, jazzpop bandet VALP og pønkerne i Prikkedøden og Kompass.

– Vi har alltid vært heldige med været, men om det blir pøsregn så åpner vi dørene for alle. Vi er jo omringet av flotte lokaler her. Da kan du ta med deg maten i hvilket som helst lokale, gå ned til Tou og høre på musikk eller gå på klubb utover kvelden, forteller Svensen.