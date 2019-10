4Sound i Stavanger og på Kvadrat gjenåpner fredag

Det skriver Elektronikkbransjen.no.

En gruppe med tidligere eiere av forretningene som i sin tid ble kjøpt opp og ble til 4Sound-butikker, har gått sammen og kjøpt kjeden tilbake, melder fagbladet.

Det er kun den norske delen av kjeden som er kjøpt opp. Butikkene i Stavanger sentrum og på Kvadrat vil åpne som normalt fredag, ifølge de nye eierne.

Varsler endringer

Aftenbladet var innom 4Sound i Steinkargata da nyheten om konkursen sprakk.

– Omsetningen her i butikken er egentlig ganske god, men vi klarer dessverre ikke å konkurrere med netthandelen som har veldig lave marginer, sa butikkansatt Inge Enoksen til Aftenbladet , som også kunne fortelle at ansatte på Kvadrat hadde fått beskjed om at butikken skulle legges ned til jul.

– Nå får vi se hva som skjer, men det er jo veldig trist dersom Stavanger ender opp uten en eneste musikkbutikk der det går an å komme og prøve ut instrumentene, la han til.

Nå slipper altså både 4Sounds butikker og ansatte med skrekken:

– Kvadrat skulle etter planen legges ned uansett, men får nå beholde både butikken og de ansatte. De nye eierne har troen på å ha to butikker i tilknytning til hver storby – én i sentrum og én utenfor, sier butikkleder Mathias Ullenes.

– Hva blir annerledes i fremtiden?

– Nå får de ulike butikkene forhåpentligvis bestemme mer selv i forhold til hva de ønsker å tilby av varer. Sortimentet blir mer basert på hva kunder faktisk vil ha. Vi vil også jobbe videre med å arrangere jam-sessions og mindre konserter i kjelleren i Steinkargata, forteller daglig leder Ullenes.

Andreas Veggeland

Åpner fredag

– Etter at butikkene har vært stengt i tre dager på grunn av varetelling, åpner de igjen fredag, sier fersk eier Magne Iversen til Elektronikkbransjen torsdag.

Han kan fortelle at det blir videre drift i butikkene i Stavanger, Sandnes (Kvadrat), Bergen, Trondheim, Gjøvig og begge butikkene i Oslo. 4Sound i Tønsberg vil ikke gjenåpnes, men det kan bli aktuelt å åpne senere på en ny lokasjon, ifølge Iversen.

Fredrik Brimsø

4Sounds franchise-butikker i Haugesund, Moss og Molde er det foreløpig knyttet usikkerhet til. Her vil de nye eierne nå gå inn i forhandlinger for å få til et videre samarbeid, skriver fagbladet.

