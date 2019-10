Italienere åpner nytt pizza-sted i Pedersgata

– Jeg har fått flere jobbtilbud i løpet av årene, men dette kunne jeg ikke si nei til, sier Nicola Cataiano (38).

Pizzaeventyret hans begynte i familiens gamle bakeri rett utenfor Roma på 90-tallet. Nå har han laget pizzaer i 24 år, de siste tre ved Villa 22.

Ved Villa 22 jobbet også Emanuele Di Pofi (32), men begge hadde en drøm om å starte noe eget. De snakket seg i mellom, ble enige om rollefordelingen og hoppet i det.

– Når du jobber for noen, har du større forpliktelser til å gjøre ting på en spesiell måte. Her får vi større frihet til å gjøre det vi har lyst til, sier 32-åringen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Omfattende oppussing

Cataiano og Di Pofi har flyttet inn i de gamle lokalene til Australian Dundee Take Away. I september 2018 gikk innehaveren ut og sa at han var villig til å selge eller leie ut lokalene.

I mars tok italienerne over og rev nærmest rubbel og bit. Nå har lokalet fått nytt gulv, tak og vegger. Elektrikere, rørleggere og handy italienere har stått for oppussingen.

– Vi har gjort nærmest alt selv, unntatt arbeid som krever fagfolk, så klart. Det er derfor ting har tatt så lang tid også, sier Di Pofi.

Nå er det bare finpussen som gjenstår. Kassasystemet må på plass, nettsiden skal opp og gå, i tillegg skal pizzadeig-oppskriften gjennom de aller siste smakstestene.

– Målet er å åpne allerede neste lørdag. Vi håper og tror det skal gå fint, sier 32-åringen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Egen «tolk»

På menyen står naturlig nok pizza, men også brød, sandwicher, calzone og ikke minst panzanella, som også er navnet på take away-restauranten.

– Panzanella er en italiensk snack. I sin enkleste form er det brød med ferskpresset tomat, men du kan også tilsette olivenolje og salt, for eksempel, sier Di Pofi.

32-åringen får hovedansvar for det tekniske og administrative. Cataiano skal gjøre det han gjør best, lage pizzaer. Med på laget er også Di Pofis norske kjæreste, hun står oppført som daglig leder, men vil også fungere som oversetter.

LES OGSÅ: Sebastien og Stephane åpner ny restaurant og bar i de gamle lokalene til Ostehuset

– Hun får en liten rolle her, men det er greit at de som leser dokumentene forstår språket. Hun snakker bedre italiensk enn jeg snakker norsk, sier Di Pofi og ler.

Riktig valg

Bak disken står enn 600 kilo tung pizzaovn som duoen fikk levert fra Italia for to uker siden. De snakker varmt om ovnen, med god grunn. Den er elektrisk og kan nå en makstemperatur på hele 480 grader.

– Vi vurderte vedovn, men huseier hadde ikke så lyst til at vi skulle bygge en pipe gjennom huset hans, sier Di Pofi og humrer.

– Hva tenker dere om Pedersgata, det er mange andre spisesteder her også?

– Vi er veldig fornøyd med plassen vi har fått. Her finner du mange kule steder, og flere er på vei, som K2 og Bellies. Vi tenker at dette er det rette valget for oss, sier 32-åringen.