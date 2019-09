Tre år med fraværsgrensen i videregående - slik har det gått

Når det er så store forskjeller i fraværet til enkeltelever, så er det bedre å bruke et annet mål enn gjennomsnitt. Medianen gir et riktigere bilde enn gjennomsnittet av hvor mye fravær det er vanlig for elever å ha. Det er fordi medianen ikke påvirkes like mye som gjennomsnittet av at noen få elever har veldig høyt fravær.

Sammen med median kan gjennomsnittet imidlertid også si noe om fordelingen, til tross for at den er ujevnt fordelt. Derfor publiserer vi også tall på gjennomsnittlig fravær. I gjennomsnitt hadde elevene i videregående 6,2 dager og 18,1 timer fravær skoleåret 2018-19.

Når vi skal finne medianen, kan vi se for oss at vi setter alle elevene opp i en stigende eller synkende rekkefølge ut ifra hvor mye fravær de har. Medianen er da den verdien som deler elevene i to like store grupper. I eksempelet under er denne verdien 3 dager. Gjennomsnittet er 6,1 dager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet