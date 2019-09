– Det har vært en tidkrevende søknadsprosess. Vi måtte gjennom en del papirarbeid, kommunen skulle deretter behandle dette, så ting har tatt lenger tid enn først antatt, sier daglig leder i H&M Group, selskapet bak restauranten Akropolis, Karsten Kjartan Olsen.

Nå kan han dermed opplyse at restauranten åpner fredag 4. oktober.

Manglet bevilling

Akropolis har vært en gjenganger i restaurantfamilien i Stavanger. Spisestedet har de siste årene blitt slått konkurs gjentatte ganger, men i fjor kom nye huseiere på banen og totalrenoverte bygget.

Da fant da familien Gashi fra Nærbø at det var på tide å slå til. Den 25. mars var restauranten back in business, men kun en kort periode.

Fakta: Serveringsbevilling - kort fortalt «Et serveringssted er et sted der det foregår servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for fortæring på stedet».

«Alle som vil drive serveringssted skal ha serveringsbevilling gitt av kommunen». Kilde: Stavanger kommune

Problemet var at Stavanger kommune ikke hadde gitt eierne serveringsbevilling. Dette er et krav for alle som driver restaurantdrift.

Etter en uke måtte restauranten stenge igjen.

– Det har vært vanskelig å vente så lenge. Ikke bare fordi vi ville åpne så snart som mulig, men vi har også betalt husleie i hele perioden vi har hatt stengt. Nå er vi bare glade for at vi endelig kan åpne igjen, sier restaurant-gründer Hajdar Gashi.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Gleder oss

Han forteller at Olsen, som tok over som daglig leder for restauranten i mai, har hatt ansvaret for å få alt papirarbeidet i orden.

Eller som Olsen selv sier det:

– Jeg er autorisert regnskapsfører og tar meg av alt som har med den daglige driften å gjøre. Så kan heller de som har peiling på mat gjøre det de er best til, sier han.

Gashi er glad for å ha ham med på laget, og ser fram til å kunne servere gresk mat i Sølvberggata igjen.

– Vi er utrolig glade og gleder oss veldig, sier han.