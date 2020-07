Aktuelt Høyere utdanning Dette er de mest populære studiene, og disse er vanskeligst å komme inn på 5048 personer har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Stavanger til høsten. Det er ny rekord. Oppdatert: 24. juli 2020, 11:03 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

NTB

Paramedisinutdanningen ved UiS er studiet som krever det høyeste snittet for å være sikret studieplass. FOTO: Jon Ingemundsen

Det viser opptakstallene Samordna opptak offentliggjorde fredag formiddag. 5048 søkere har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Stavanger (UiS) til høsten. Det er ny rekord og 449 flere enn i fjor.

– I en tid hvor samfunnet har stått sammen gjennom årets store utfordringer med nedstenginger og virus, er det gledelig å kunne tilby et rekordstort antall framtidige studenter studieplass til høsten, sier markeds- og kommunikasjonsrådgiver Sven Magnus Skimmeland i en pressemelding.

Disse utdanningene er mest populære

Oversikten til Samordna opptak viser at bachelorutdanningen i sykepleie er utdanningen med flest søkere.

Sykepleierutdanningen har 806 primærsøkere, men kun 300 studieplasser. Primærsøkere er søkere som har studiet som sitt førstevalg. Studiet har sett en ekstrem vekst siden 2013. Toppåret var i 2018, da hadde sykepleierutdanningen hele 1026 primærsøkere.

Videre følger den nyoppretta psykologiutdanningen og bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon.

Utdanning Antall primærsøkere Studieplasser 1. Sykepleie, bachelor 806 300 2. Psykologi, bachelor (ny 2020) 689 37 3. Økonomi og administrasjon 616 195 4. Sosialt arbeid, bachelor 361 80 5. Paramedisin, bachelor 334 20 6. Barnevern, bachelor 286 105 7. Rettsvitenskap, bachelor 215 58 8. Datateknologi, bachelor 182 65 9. Hotelledelse, bachelor 172 75 10. Barnehagelærer, bachelor deltid 162 60

Disse har høyest karakterkrav

Bachelor i paramedisin er den vanskeligste utdanningen å komme inn på ved UiS. Denne utdanningen krever også at søkerne går gjennom en rekke fysiske tester.

Med dette vippes årsstudium i kunst og håndverk ned fra tronen. Årsstudiet har vært den vanskeligste utdanningen å komme inn på i tre år på rad.

Fire av de ti studiene med høyest karakterkrav er samfunnsvitenskapelige utdanninger. Av disse er det bachelor i psykologi som har høyest krav til opptak.

For niende året på rad er bachelor i rettsvitenskap inne på topp fem utdanninger med høyest poenggrense ved UiS.

Nykommere på topp 10-lista er den nye bachelorutdanningen i psykologi, bachelor i sykepleie, årsstudium i matematikk, samt bachelor i journalistikk.

Utdanning Poenggrense Studieplasser 1. Paramedisin, bachelor 59,2 20 2. Psykologi, bachelor (ny 2020) 55,1 37 3. Matematikk, årsstudium 54,4 20 4. Rettsvitenskap, bachelor 54,1 58 5. Industriell økonomi, femårig master 53,7 20 6. Kunst og håndverk, årsstudium 52,0 10 7. Sosialt arbeid, bachelor 49,6 80 8. Sykepleie, bachelor 48,4 300 9. Fjernsyns- og multimedieproduksjon, bachelor 48,0 20 10. Journalistikk, bachelor 48,0 25

Rekord også nasjonalt

Ifølge Kunnskapsdepartementet har 108.000 søkere fått tilbud om studieplass ved norske universiteter og høyskoler i år.

Dette er ny rekord nasjonalt og 8000 flere enn i fjor.

Totalt har åtte av ti kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass, og av disse har mer enn halvparten kommet inn på sitt førstevalg.

Medisin, nanoteknologi og honoursprogrammet i realfag er blant studiene med høyest poenggrense. Studier i fotojournalistikk, friluftsliv og europastudier med spansk er blant studiene hvor poenggrensen har økt mest.

– Koronakrisen kan nok forklare en del av økningen i antallet søkere. Når plutselig mange flere vil studere er det ofte et uttrykk for færre muligheter på arbeidsmarkedet. Isolert sett er selvfølgelig ikke det et godt tegn. Men det viser to ting jeg mener vi bør være glade for. Mange ser verdien av utdanning og mange bruker tiden utenfor arbeidslivet til å fylle på med kompetanse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Publisert: 24. juli 2020, 10:08 Oppdatert: 24. juli 2020, 11:03