Ny kafé har åpnet dørene i Stavanger sentrum Flamingo er resultatet av et prosjekt som aldri ble noe av. Publisert: 19. juni 2020, 15:25 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Flamingo-sjef Linda Lothe Karlsen kunne ta imot de første gjestene fredag klokka 12. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I 2007 tok Gustav Tveit og Knut Bergesen over Harry Pepper. Siden den gang har restauranten byttet adresse og duoen startet opp en ny restaurant - Armadillo - i de gamle restaurantlokalene i Øvre Holmegate.

I løpet av alle disse årene fristet det også å åpne en bar, men de kom aldri så langt.

– Dette er resultatet av den ideen, sier Tveit om serveringsstedet Flamingo, som åpnet fredag formiddag.

Sprekt og fresht nede. Lunt og fint oppe. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Ikke bar, men stue

Selv om du kan få deg en kald øl, et glass vin og muligens noen cocktails, så ønsker ikke Tveit å kalle nyetableringen i Søregata for en bar.

På menyen står nemlig også smørbrød og varmretter.

– Vi har for eksempel ingen bardisk. Jeg vil kalle dette mer for en stue, sier han.

Dette kommer til syne av innredningen. Et mer moderne uttrykk i spreke farger preger første etasje, mens sittegruppene i etasjen over hadde sin storhetstid for flere tiår siden.

– Det var et slikt uttrykk vi ønsket. Kafeer i dag kan oppfattes veldig sterile og kjedelige. Vi hadde lyst på noe som var annerledes, med litt farger, uten at det blir en ren kafé, sier Tveit.

Varmretter og smørbrød står på menyen, i tillegg har Flamingo skjenkebevilling. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Koronaforsinkelser

Det har tatt tid å få serveringsstedet på beina. Da Byas først omtalte planene i januar, var målet å åpne etter påske.

Koronautbruddet førte derimot til flere utsettelser.

– Alle leveransene vi var avhengige av ble forsinket på grunn av dette, forklarer Linda Lothe Karlsen, som skal drive det nye serveringsstedet.

Pandemien påvirket også restaurantene Harry Pepper og Armadillo. På noen få dager måtte restaurantørene omstille seg og startet opp med utkjøring.

– Heldigvis ser det ut til at flere ønsker å benytte seg av lokale tilbud i denne situasjonen. Mange ønsker å bidra, sier Tveit.

Flamingo har tatt over de gamle lokalene til Stavanger Sentrum i Søregata 30. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Samarbeid

Søregata 30 huset tidligere Stavanger Sentrum som nå holder til i nabobygget. Likevel skal duoen samarbeide. Deler av serveringslokalet til Flamingo vil også inkludere resepsjonsområdet til sentrumsforeningen.

I tillegg vil det være uteservering både i Søregata og Østervåg.

– Slike sambrukskonsepter har vi stor tro på, derfor er det gøy å være med på det selv, sa daglig leder i Sentrumsforeningen, Kristin Gustavsen, til Byas tidligere i år.

Tveit ønsker ikke å gå i detalj på etableringskostnadene, men skryter av en behjelpelig huseier, bekjente og Lothe Karlsen som har bidratt til at Flamingo nå ser dagens lys.

– Målet vårt er å få folk til å kose seg. Klarer vi det, selv om vi så vidt går i pluss, så er jeg mer enn nok fornøyd, sier Tveit.

