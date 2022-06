Aktuelt Aftenbladet ung Torill var blant de første inn på Mablis begge dagene: – Det er jo litt flaut Et langt hyggeligere vær og gryende stemning er med på skape en fin ramme rundt dag to av musikkfestivalen på Våland. Oppdatert: 18. juni 2022, 17:59 Thommas Husevik

Elias Håvarstein

Torill Moldestad var først i køen på fredagen og blant de første inn på festivalområdet på lørdagen. I takt med et finere vær har hun var valgt å bytte ut regnklærne med en blomst i håret.

– Vi har gledet oss lenge til dette!

Torill Moldestad er en av flere festivalgåere som også lørdag ettermiddag hadde turen til Vålandsskogen og musikkfestivalen Mablis.

Stavanger-kvinnen, som er på sin andre Mablis-festival, var lørdag blant de aller første inn på festivalområdet, og fredag var hun like greit først inn portene på Våland.

– Det er jo litt flaut, det er jo det, men jeg bare elsker musikk og er veldig glad i den festivalviben man får her, smiler hun.

Rundt seg har hun flere bekjente, men også noen svært ferske og nystiftede bekjentskaper:

– Vi møttes her i går, og ble enige om at vi skulle møtes på benken under treet i dag, sier hun, og viser til to av publikummerne rundt bordet.

– Hva ser du mest fram til i programmet i dag da?

– Jeg er her for å høre på all musikken, men jeg gleder meg jo veldig til Big Thief, sier hun.

– Er her for hele viben

I skråningen like over den minste konsertscenen sitter venninneparet Sofia Lunde Kjærland og Marte Halvorsen.

De har funnet seg godt til rette i to av saccosekkene som er satt ut på festivalområdet, og tar inn den musikalske settingen.

– I dag er vi mer her for stemningen sin del. For hele viben sin del, gliser de.

– Hvordan er det å ha byttet ut regnværet fra i går?

– Det er veldig digg. I går var det på med regnjakke og hele pakken, men i dag kan vi faktisk ta inn litt sol, humrer de.

Før de legger til:

– I dag rusler vi bare litt rundt i bodene, spiser god mat, og hører på musikken,

Sofia Lunde Kjærland og Marte Halvorsen tok inn lørdagens festivalstemning fra saccosekkene inne på området.

Gjenbruksmerch

Arrangørene gjør i år en innsats for å være mer klima- og miljøvennlige, i samarbeid med det lokale tekstiltrykkeriet D2 Merch. Alt av festivalmerch er enten overskuddsvarer, brukt, eller vintage.

– Her kan folk velge det som passer dem best, og så trykker vi på, sier D2 Merch-sjef Daniel Engen.

I merch-vogna trykkes festival-logoen på, og i tillegg appellerer festivalen til lokalpatriotene. Man kan nemlig velge å få trykket lokale uttrykk på festivalklærne som «Gudde max», «Javel, seian» og «E du løyen?».

– Det er jo tøy fra 90-tallet liksom. Man trenger ikke lage nytt tøy, sier han.

– Er ikke det litt vel hipster?

– Nei, hvis du vil det ska være hipster, kan du få kalle det det. Hvis ikke er det jo bare helt normalt, sier han.

Han har tilbrakt timevis inne i den lille vogna. Det har vært mye folk, men fredagen var litt preget av regnet.

– Vi fikk ikke hatt alle klærne ute, og folk trengte gjerne ikke enda mer klær, sier han.

I tillegg selges det ikke regnponchoer, og det er knapt en plastkopp å se. Hensikten er å redusere bruken av engangsplast.

På scenen med Gabrielle

Gårsdagens plutselige stjerne ble Thea Bjordal. Da Gabrielle var kommet et godt stykke uti konserten inviterte Gabrielle opp én fan på scenen. Den utvalgte ble en begeistret og «starstruck» Thea Bjordal.

– Jeg har ikke helt fattet enda, klarer ikke ta det innover meg, sier Bjordal.

– Det var helt uvirkelig, å få stå og synge med Gabrielle er en drøm.

Hun hadde tidligere på dagen stjålet hjertene til flere da hun og kjæresten Malin Frøiland klinte til i regnet. Arrangørene har oppfordret alle festivalglade og våryre deltakere til å kline med de som vil kline. Hvorfor? For å feire at det er slutt på koronarestriksjonene.

Blinkskuddet! Thea Bjordal og Malin Frøiland.

Lørdagen ligger regnponchoene igjen hjemme. Det synes de to jentene er deilig.

– Hvem gleder vi oss mest til å se?

– Freya & Helena, svarer de helt synkront.

– De er skamkule, sier Malin Frøiland.

Malin Frøiland har fått seg en ny brukt genser.

Beharie på scenen lørdag ettermiddag. 28-åringen fra Hana har fått strålende kritikk på sitt siste album.

En helt annen festivalopplevelse på lørdagen.

Publisert: 18. juni 2022, 17:41 Oppdatert: 18. juni 2022, 17:59