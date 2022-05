Aktuelt Sosiale medier Nå vil Instagram ligne enda mer på Tiktok Meta og dets Instagram gjør stadig nye krumspring for å vinne brukere fra konkurrenten. Publisert: 08. mai 2022, 10:30 Line Pevik

Instagram tester ut nye format for å ta opp kampen om brukerne.

Instagram kopierer Tiktok igjen, skriver Dinside.

Tjenesten tester nemlig et nytt utseende på nyhetsstrømmen, med vertikal sveiping i fullskjerm-format og høyere bilder og videoer - veldig likt formatet til konkurrenten.

Techcrunch rapporterer om det samme, og omtaler det faktumet at Reels-funksjonen hos Instagram nå står for mer enn 20 prosent av tiden brukerne tilbringer på plattformen. Testingen av fullskjerm-formatet skal derfor være et grep for å fokusere enda mer på video hos Instagram.

Instagram-sjef Adam Mosseri bekrefter testen selv på Twitter:

Meta, som eier både Facebook og Instagram, gikk også nylig ut og varslet at de vil nedprioritere innhold fra andre plattformer delt hos seg. Du har sikkert lagt merke til at det finnes enormt mange Tiktok-videoer i Reels-videoene?

– Om du lager eget innhold, så skal dette gi bedre synlighet enn om du reposter noe som andre har laget, skrev Instagram-sjef Adam Mosseri i en Twitter-oppdatering i april.

