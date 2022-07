Aktuelt BankID Klart når BankID på mobil forsvinner Nå er det snart slutt. Finito. Adios. Og farvel for godt til BankID på mobil. Publisert: 05. juli 2022, 12:16 Ole-Fredrik Lambertsen

BankID-tjenesten skal heller bli appbasert enn SIM-kortbasert.

Fra september begynner overgangen fra den gamle løsningen til ny appbasert løsning, skriver selskapet BankID i en pressemelding.

Nå skal tjenesten bli appbasert istedenfor dagens SIM-kortbaserte løsning, som for eksempel Telenor tar betalt for.

– Overgangen til BankID på app gjør at vi kan tilby flere tjenester som gir merverdi for brukerne i årene som kommer. Det gjør også at vi enklere kan tilpasse oss nye krav og forventninger til brukervennlighet, tilgjengelighet og informasjon i framtiden, forklarer Jan Bjerved, leder for BankID.

Et sted mellom september og november vil BankID stanse muligheten for å aktivere en ny BankID på mobil.

– BankID på mobil vil fortsatt fungere for dem som har tjenesten aktivert. Men siden tjenesten er knyttet til mobilens SIM-kort, vil de som mister mobilen, bytter mobiloperatør eller får nytt SIM-kort etter at det er stoppet for nye aktiveringer, også miste tilgangen til BankID på mobil. Da må de heller velge app eller kodebrikke som alternativ, sier Bjerved.

