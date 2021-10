Aktuelt Aftenbladet ung Barlokalet har stått tomt i tre år, men nå skjer det noe Går alt etter planen åpner utestedet Bella Rose innen året er omme. Publisert: 03. oktober 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Morten Sørsdahl er en rutinert utelivsaktør. I løpet av året åpner han baren Bella Rose i Kirkegata i Stavanger sentrum.

Bella Stavanger AS har søkt Stavanger kommune om både serverings- og skjenkebevilling.

Kommunen mottok søknaden for litt over en uke siden.

– Lokalet har stått tomt i flere år. Jeg har ofte gått forbi og tenkt at det burde skje noe der, sier daglig leder i Bella Stavanger AS, Morten Sørsdahl.

Lokalet ligger på hjørnet av Kirkegata og Øvre Holmegate.

Bobler og cocktails

Sørsdahl har mange år bak seg i utelivet og endte derfor opp med å ta saken i egne hender.

I dag er han blant annet distriktsmanager for utelivskjeden Rekom og daglig leder ved Broremann Bar. Han har også en fortid som arrangementsansvarlig på Hall Toll og som medeier i Cocktailfabrikken.

Bella Rose åpner han sammen med Broremann-partner Jesper Rosvall. Baren vil være et selvstendig konsept og er dermed ikke tilknyttet en utelivskjede.

– Konseptet er bobler og cocktails. Lyse farger, litt sånn «pastellfargestemning», sier Sørsdahl.

– Det skal ikke være en plass kun for damer, men jeg tror de vil trives her, fortsetter han.

– Er det ikke litt risky at to menn står bak et slik utested?

– Nei, det tror jeg ikke, men vi har alliert oss med en del venninner. De får mange snaps om både interiør og fargevalg, sier Sørsdahl og humrer.

Noe av dekoren har allerede funnet veien inn i Kirkegata 44. Som denne grammofonen.

Vil åpne raskest mulig

Lokalet ligger i Kirkegata 44, tvers overfor Nick & Jonnies og ved inngangen til Fargegata, dersom du kommer fra Vågen.

Fram til september 2018 holdt ølbaren Gulating til på adressen, men utestedet gikk konkurs og måtte dermed stenge dørene. Siden den gang har lokalet både vært tomt og tørrlagt.

Sørdahl er allerede i gang med oppussingen. Mye av arbeidet gjør han selv.

– Mesteparten av grovarbeidet er unnagjort. Nå venter vi i på møblene, og vi regner med å kunne åpne så fort skjenkebevillingen er i boks. Jeg tør ikke si en dato, men forhåpentligvis i løpet av året, sier Sørsdahl.

Saksbehandlingstiden for søknader om skjenkebevilling er normalt to til fire måneder.

