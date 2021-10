Aktuelt byasbeste2021 Snart er vi i gang med årets #byasbeste-kåringer! På fredag sparkes årets prisdryss i gang. I år med en helt ny kategori. Publisert: 13. oktober 2021, 19:00 Tor-Arne Vikingstad

Allerede førstkommende fredag er vi i gang med årets høydepunkt – det vi alle har ventet på – #byasbeste 2021!

– Betyr mye

For sjuende gang skal Stavanger og Sandnes’ aller beste nomineres, stemmes på og kåres. Byas-sjef Tone Pedersen beskriver prisdrysset som et av årets høydepunkt.

– #Byasbeste er en kåring som har skapt mye engasjement helt siden oppstarten i 2015. Vi ser at den betyr mye for lokale bedrifter og folk, kanskje spesielt i fjor, da mange trengte litt glede etter en tøff pandemiperiode. Og ikke minst ser vi at leserne våre er med: Det er jo tross alt de som stemmer fram alle vinnerne, sier Byas-sjef Tone Pedersen til ... Byas.

Byasene Håvard Tanche-Larsen Knutsen og Tone Pedersen.

– Hva er nytt i år?

– I år gjør vi noen endringer, som vi mener vil gjøre #byasbeste enda bedre. Vi har blant annet fått ny teknisk løsning, har endret kategorier, spisset og lagt til noen. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Pedersen.

Årets kategorier

I år skal dere få æren av å nominere og stemme frem #byasbeste i disse kategoriene:

Underholdning

Sentrumsbutikk

Frisør

Kjøkken

Treningssenter

Kafé

Utested

Byas-Prisen

Allerede fredag kan du nominere de du syntes fortjener prisen #byasbeste underholdning.

Fjorårets vinnere i de ulike #byasbeste-kategoriene.

– Hadde aldri trodd jeg skulle vinne

I fjor ble Espen Knoph tidenes første vinner av selveste Byas-prisen. Begrunnelsen var hans arbeid som festivalsjef for Utopia og at han har vært viktig pådriver for musikk i regionen, blant annet som tidligere musikkansvarlig ved Tou Scene.

Han sier til Byas at prisen bidrar til å vise frem kulturmangfoldet i regionen.

– Noen liker å stå i front, andre trives på bakrommet. Alle er like viktige i en prisutdeling som denne. For meg var det bare kjekt å bli nominert i det hele tatt. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle vinne, sier Knoph til Byas.

– Hva gjør Stavanger og Sandnes unikt?

– Her har vi nisjeaktører som konkurrerer sterkt med de store pengene og kjedene. Vi har mange ildsjeler som virkelig brenner for regionen og for å sette sitt preg på den, sier Knoph til Byas.

– Mange drives av å se folk juble og kose seg, for min del er det den største gaven av de alle. Det gjelder enten det er en klesbutikk, bar, restaurant eller kulturaktører, fortsetter han.

Espen Yung Svendsen var tidenes første vinner av Byas-prisen. – Det var en tillitserklæring bare å bli nominert av leserne og fagjuryen, og å vinne i tillegg er kjempehyggelig, sier han.

Slik fungerer det

Hver fredag starter en nominasjonsrunde for hver kategori. Vi legger ut nominasjonsskjema her på Byas.no hver fredag klokken 16:00.

Først ut er den ferske underholdningskategorien.

I år blir det maks fem nominerte i hver kategori. Antall mottatte nominasjoner spiller selvsagt inn, men vi vil også ta hensyn til sted, konsept og variasjon.

På onsdager kan du lese intervjuer med de nominerte. De får nemlig sjansen til å fortelle deg hvorfor du skal stemme på akkurat dem! I samme artikkel får du stemme på den du mener fortjener prisen.

Avstemningene er åpne i én uke.

Følg med på Byas.no!

