Storby, Stavanger og Sandnes Fire av ti studenter mangler venner på studiestedet 41 prosent av norske studenter har få eller ingen venner på studiestedet sitt, viser en ny undersøkelse. – Ikke til å leve med, sier lederen for undersøkelsen. Publisert: 16. august 2022, 11:40

Mange studenter har få eller ingen venner på studiestedet. Men det er langt færre som har få eller ingen venner blant dem som har deltatt i fadderordningen på studiet sitt.

– Vi kan ikke leve med at over 40 prosent av studentene har det slik. Vi må jobbe fra alle kanter med tiltak som kan bidra til følelsen av tilhørighet og støtte. Alle trenger noen å diskutere oppgaver og spise matpakke med, og dette er vårt felles ansvar, sier Kari-Jussie Lønning, som er leder for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, i en pressemelding.

I undersøkelsen har 41 prosent av de nesten 60.000 studentene som har svart, sagt at de har få eller ingen venner på studiestedet sitt.

Undersøkelsen viser samtidig at det er langt færre som har få eller ingen venner blant dem som har deltatt i fadderordningen på studiet sitt eller er med i studentforeninger.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener for lav studiestøtte gjør at noen studenter må prioritere jobb framfor å få seg venner.

– Med studier på heltid og jobb på deltid, står mange igjen med liten tid til det livet som finnes utenom- som å få seg venner. Nok en gang ser vi at studiestøtten må økes, sier NSO-leder Maika Marie Godal.

