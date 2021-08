Aktuelt Stavanger Folk selger gratisbilletter: ­– Utrolig frekt Tou arrangerer gratiskonsert med girl in red og Stavanger symfoniorkester lørdag. Det har noen forsøkt å tjene penger på. Publisert: 20. august 2021, 17:00 Janne Håland

Utendørskonserten skal samle 2000 publikummere på Tou.

– Det er utrolig frekt. Her gir vi en gratiskonsert i forbindelse med vårt jubileum, så skal andre gjøre fortjeneste på det. Det hører ikke hjemme noe sted, og jeg håper folk holder seg for gode for det, sier daglig leder Per Arne Alstad i Tou.

Det kom inn tips fra publikummere om praksisen, og på sin Facebookside ga Tou beskjed om at de ville annullere billetter dersom det ble oppdaget videresalg.

– Vi tror det dreier seg om veldig få tilfeller. Det kan jo også rett og slett være scam.

Alstad ber heller folk som ikke vil bruke billettene selv om å gi beskjed til Tou, slik at de kan legge ut billettene på nytt i billettportalen sin.

– Det har vært flere som har gjort dette. Det er bra, fordi det er ganske god interesse for konserten, sier han.

Billettene forsvant raskt da de først ble lagt ut.

Girl in red skal holde en gratis utendørskonsert sammen med Stavanger Symfoniorkester i anledning Tous 20-års markering.

Girl in red og symfoniorkesteret skal lørdag spille utendørs for 2000 publikummere, fordelt på fire kohorter. Dørene åpner klokken 16, konserten starter er en halvtime senere.

– Vi kan ikke utvide mer, det er rett og slett ikke lov. Men dette er, etter det vi vet, det største kulturarrangementet i Norge siden mars 2020. Det er veldig kjekt å være i gang igjen i et litt større format.

