Aktuelt Storby, Stavanger og Sandnes Girl in red avlyser Mablis-opptreden Girl in red, blant de større navnene på årets Mablis-program, avlyser den planlagte konserten. Hun har delt grunnen med sine følgere på Instagram. Publisert: 01. juni 2022, 11:32 Elias Håvarstein

Girl in red, eller Marie Ulven Ringheim, har måttet avlyse sin planlagte konsert på Mablis.

– Det er med tungt hjerte at vi må informere om at Girl in Red ikke kommer til Mablis 2022, sier festivalsjef Eirin Sandstad i en pressemelding onsdag formiddag.

Marie Ulven Ringheim aka Girl in Red, skulle opptre på festivalen i Vålandsskogen lørdag 18. juni. Hun har selv delt med sine følgere at hun har slitt med skader på stemmebåndet, og nå er dessverre kanselleringen et faktum.

– Dette er veldig synd. Vi hadde gleda oss til å få besøk av henne i Vålandsskogen, men vi skal ha respekt for helsa. Gleder oss til hun er tilbake på scenen” sier festivalsjefen.

– I promise I’ll make it up to you. Miss you and love you, skriver artisten til sine følgere på Instagram.

Hun opplyser også i samme innlegg at hun gjør det hun kan for å bli bedre, og skal til logoped denne uken, men at restitusjonen tar tid.

– Selv om dette er veldig dumt vil Mablis 2022 bli veldig bra. Vi har allerede et stjernespekket og solid program, og kommer til å slippe flere artister i løpet av de neste dagene. Til nå pryder disse plakaten: Gabrielle, Sondre Lerche, Kjartan Lauritzen, Big Thief, Emilie Nicolas, Skambankt, The Good The Bad and The Zugly, Sleaford Mods, JEJUNE og Freya & Helena, sier festivalsjef Sandstad.

Publisert: 01. juni 2022, 11:32