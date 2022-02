Aktuelt Foodora Foodora med rekordstart på 2022 Takeaway-bransjen går som det suser om dagen. Siden 2019 har Foodora mer enn firedoblet antallet leveringer i Norge. Lokale restauranter bekrefter tendensen. Publisert: 26. februar 2022, 11:00 Thommas Husevik

Foodora slår rekord etter rekord når det gjelder antall leveringer. Lokale restauranter bekrefter tendensen.

Karantene, isolasjon og takeaway levert på døren har nærmest blitt for en norm å regne de siste årene, noe også tall fra matleveringstjenesten, Foodora bekrefter.

I Stavanger ble den lokale rekorden for daglige bestillinger slått 20. februar, og den siste uken har det vært en 50 prosent økning i antallet leveringer, sammenlignet med samme tid i fjor. Av konkurransehensyn ønsker ikke Foodora å gå ut med eksakte leveringstall.

– Vi forventer ingen særlig nedgang etter gjenåpningen. Jeg er bare utrolig glad på vegne av Stavanger-restaurantene, og stolt over det vi har fått til sammen for å holde hjulene i gang i en periode som for mange av våre partnere har vært tøff, sier daglig leder i Foodora, Elisabeth Myhre.

Før hun fortsetter:

– Mye tyder på at 2022 blir et vannskille. I fjor fikk rekordmange i Stavanger levert restaurantmat og dagligvarer. Nå kommer hurtighandelen til å bre om seg, og minuttlevering blir ikke bare for burgere og baguetter, men også for medisiner og mobiltelefoner, tror hun.

Det var i januar at Foodora annonserte etableringen av Stavangers første «dark store», Foodora Market, hvor kundene nå få dagligvarer levert hjem på døren.

Doblet antallet hjemleveringer

Flere av de lokale restaurantene Byas har vært i kontakt med bekrefter tendensen.

Gunnar Ellingsen i burgerkjeden The Shack sier at de har merket en klar oppsving i takeaway-handelen etter nyttår:

– Vi har hatt en dobling i antallet hjemleveringer så langt i år, så vi kan bekrefte den trenden.

Kjeden bruker tjenestene til Foodora og Wolt for å levere mat. Burgergründeren, som var med på å starte The Shack-konseptet tilbake i 2015, er klar på at takeaway-trenden er her for å bli - pandemi eller ei:

– Det er jo svært beleilig og et genialt konsept, og noe jeg rett og slett ikke tror er en pandemi-ting, men heller noe pandemien har lært oss å ta i bruk, sier han.

Burgergründer Gunnar Ellingsen (t.h), her avbildet sammen med co-gründer Kenneth Pedersen tilbake i 2017.

– Føler vi er godt mottatt

Hos nyoppstartede Bankers Tasta er det også gryende optimisme å spore etter gode salgstall i starten på 2022.

– Jeg føler vi er godt mottatt her i byen, at det blir sagt mye bra om oss, og at folk virker fornøyde. Jeg tror folk setter pris på å ha fått noe nytt, sier daglig leder, Rebecca Henriksen.

– Hvordan har pågangen i 2022 vært hos dere?

– Den har vært bra. Vi er jo ganske nye, så det er forventet at vi har en sakte oppgang i omsetningen vår. Men det jeg kan si er at vi ser at søndagene har tatt seg opp siden vi åpnet etter korona, og er blitt gode dager for oss, sier hun.

Rekorddryss hos Foodora

Selskapet som står bak de rosa sykkelbudene, og som har vært i Stavanger siden 2017, kan melde om nasjonale rekorder som faller med korte mellomrom etter årsskiftet:

– Det har vært rekordmange bestillinger i løpet av en måned, i løpet av en uke, og på en enkelt dag. Rekorden i antall leveringer på én enkelt dag varte bare et par uker, før den ble slått igjen forrige søndag, sier Elisabeth Myhre.

Daglig leder i Foodora, Elisabeth Myhre kan smile for rekordtall i inngangen på 2022.

Ferske tall viser at selskapet banket sin egen rekord i antall takeaway-bestillinger på landsbasis i januar 2022. Det med en økning på 41 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i 2020. Den totale økningen siden 2019 er på 300 prosent, melder selskapet.

Til tross for at januar og februar pleier å være trege måneder for selskapet, har det vært slått takeaway-rekorder flere ganger etter årsskiftet.

Den 23. januar ble det slått nasjonal dagsrekord i antall leveringer, før rekorden på ny falt 13. februar, etterfulgt av 20. februar.

