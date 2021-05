Aktuelt Koronaviruset Kari (21) er fullvaksinert og har hatt korona - måtte likevel på karantenehotell Det hjalp heller ikke at USA-studenten har eget soverom og bad hjemme hos foreldrene, som også har fått koronavaksine. Publisert: 26. mai 2021, 20:00 Janne Håland

Kari Vølstad Bogen på hotellrommet hun måtte bo på i ti dager etter hjemkomst fra USA. FOTO: Privat

– Jeg tenkte kanskje at det hadde noe å si at jeg er fullvaksinert, med vaksinekort. Jeg hadde også korona i høst, og tenker det er veldig uflaks om jeg da skulle klare bli syk igjen, eller spre det videre til andre, sier Kari Vølstad Bogen.

Hun er akkurat ferdig med første året av markedsføringsstudier i USA, og landet på Sola 16. mai. Da måtte hun rett på karantenehotell i Stavanger i ti dager.

– Jeg har reist frem og tilbake mellom Norge og USA i feriene, og vært i karantene hjemme på Sola. Der har jeg tilgang til kjelleretasje med egen inngang, kjellerstue, soverom og bad, og kan fint holde avstand til foreldrene mine.

Faren fikk dessuten første vaksinedose for flere uker siden, og moren har fått andre dose, ifølge 21-åringen.

– Vi har alle tatt vaksine, men får ikke ennå ser hva fordelene med det er. Det er noe med det å komme hjem når man kommer hjem.

Kan gå ut

Hun trodde hadde planlagt å ha på bunaden sin på 17. mai, uansett om hun bare fikk stå i hagen.

– Det hadde jeg gledet meg skikkelig til. Det ble NRK 1 på tv på hotellrommet i stedet, sier hun.

Vaksinen har ikke like god effekt mot alle virusvarianter, ifølge kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes. FOTO: Jon Ingemundsen

I løpet av dagen har hun hatt lov til å gå ut av hotellrommet, så lenge hun bruker munnbind og holder minst to meter avstand til andre. Måltidene har hun fått levert på rommet.

– Hotellet har vært flinke til å ta vare på oss, det er god mat, og de gjør virkelig det beste ut av situasjonen, sier hun.

Det er hun også opptatt av selv.

– Det er ikke vits å kaste bort tid på å være sur. Jeg har jo syntes dette var rart, men jeg gidder ikke å synes synd på meg selv. Å studere i utlandet er et valg jeg har tatt, og er innforstått med konsekvensene av det.

Bogen har tatt ny koronatest mandag, og håper å få svar på den innen onsdag, hennes tiende døgn på karantenehotellet.

Liten sjanse for å bli smittet

– Grunnen til at det ikke gis unntak for innreisekarantene, er de mange nye virusvariantene, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes.

Ifølge ham finnes det flere eksempler på at folk som har vært syke med «originalviruset» senere har blitt syke med for eksempel den engelske mutasjonsvarianten.

– Vi vet også at vaksinene ikke har like god effekt mot alle virusvariantene. Sjansen er veldig lav for å bli syk på ny, eller ta med seg smitte, når man har gjennomgått infeksjon eller er vaksinert. Men det finnes likevel en liten risiko for det, sier han.

– Viktig tiltak

Karantenehotell er et viktig tiltak for å hindre importsmitte, mener Justis- og beredskapsdepartementet.

– Smittesituasjonen endres raskt, og vi må tilpasse regelverket for hvem som skal være på karantenehotell tilsvarende. Nå er det smittesituasjonen i landet du befinner deg i som avgjør om du må i karantene eller ikke, og hvor lenge du må være der, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i en epost.

Departementet mener likevel det er riktig å fjerne karantenehotell for dem som er vaksinert.

– Men dette kan først gjøres når vi har et godt verifiserbart system på plass. Dette er viktig blant annet for å unngå forfalskninger. Det er for tidlig å si akkurat når vi kan konkludere med at vi har en tilstrekkelig sikker og verifiserbar løsning, skriver Hiim.

Fra og med torsdag slipper norske studenter som kommer hjem fra studieopphold i utlandet å betale egenandelen for eventuelt opphold på karantenehotell.

FAKTA: Disse reglene gjelder for karantenehotell fra torsdag klokken 12: Reisende som kommer fra andre land enn Storbritannia, EØS- eller Schengen-land, skal i utgangspunktet være på karantenehotell i hele karanteneperioden frem til negativ test tidligst etter syv døgn.

Reisende fra europeiske land med lavt smittetrykk slipper å oppholde seg på karantenehotell. Men de må gjennomføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested.

Med lavt smittetrykk mener vi færre enn 150 nye smittede per 100 000 de siste 14 dagene og maks 4 prosent av de som testes, er positive.

Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land som har flere smittede enn dette må være på karantenehotell frem til de har fått en negativ test tatt tidligst etter tre døgn.

De må fullføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested og kan teste seg ut av karantene tidligst etter syv døgn.

Reisende fra europeiske land med særlig høye smittetall, må være på karantenehotell fram til negativ test tidligst etter syv døgn.

FHI uenig i regjeringens regler

Folkehelseinstituttet (FHI) har siden 11. mai ment at fullvaksinerte burde slippe karantenehotell.

– Vi forstår godt at folk vil ha lettelser når de er fullvaksinert, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG onsdag.

FHI er likevel usikre på om de kan slippe hjemmekarantene ennå.

– Vi må få gjort ferdig en endelig vurdering om vi inntil enda flere er vaksinert i samfunnet, bør ha en avgrenset karanteneordning som ikke omfatter hotell, sier Bukholm til avisa.

