Denne uken åpner butikken i nye lokaler - igjen På drøyt to år har Små spor vokst ut av lokalene sine to ganger. Korona stoppet ikke planene for å utvide butikken. Publisert: 26. januar 2021, 19:00 Janne Håland

Ploon Rademaker, Tea Egenæs og Dino Ramic er snart klar for åpning. FOTO: Janne Håland

– Vi kan ikke stoppe å leve på grunn av korona. Vi har sett for oss å flytte hit og har gledet oss sånn, sier eier Tea Egenæs (29).

Små Spor flytter fra Søregata til større lokaler i Breigata, og planlegger åpning denne uken. Uten noen stor åpningsfest denne gang.

– Det blir rolig, med munnbind og sprit. Vi har holdt stengt siden julaften på grunn av flytteprosessen, og gleder oss til å se folk igjen, sier kollega Ploon Rademaker (35).

I en tid hvor det er fryktet at mange butikker i Stavanger vil gå konkurs, har altså Små spor vokst.

– Vi er kjempestolte av oss selv. Vi har jobbet sykt hardt også, da. Noe av nøkkelen er kanskje å ha et personlig forhold til kundene, sier Egenæs.

Blitt livsstilsbutikk

Hun sa opp jobben, og startet Små spor i Søregata i 2018. Den gang som en ren lekebutikk. Året etter flyttet butikken til større lokaler i samme gate, fikk flere medarbeidere, og utvidet vareutvalget.

– I starten hadde jeg ikke råd til å skape akkurat det jeg så for meg, men det har kommet etter hvert, sier Egenæs.

Nå er det blitt mer som livsstilsbutikken hun har drømt om, med blant annet klær og interiørartikler i tillegg til barneleker.

Hvordan det er blitt inni butikken, er foreløpig hemmelig for alle som går forbi lokalene i Breigata. FOTO: Janne Håland

I 2019 hadde Egenæs valget mellom større lokaler eller å ta ut lønn.

Hun valgte det første. Det er ikke lenge siden hun begynte å ta ut lønn.

– Jeg tenker at vi jobber enormt hardt nå, sånn at vi kan ta det roligere i fremtiden. Mange tror at vi går hjem tidlig og slapper av resten av dagen, siden vi har kortere åpningstider enn andre. Sannheten er at vi bare vil ha litt tid med familien før vi setter i gang med jobb igjen om kvelden, sier hun.

Likevel er både hun og Rademaker fornøyde med hverdagen.

– Det er drømmen, dette. Vi får så mye tilbake, sier Rademaker.

– Vi skaper vår egen, kjekke jobb og et eget univers. sier Egenæs.

FAKTA: Små spor-sjefens råd til andre som vil starte butikk Bare gjør det! Ja, du kan tape penger, men du kan også ende opp med å bygge din egen drømmejobb. Finn noen du kan spørre om råd. Vær ydmyk. Man kan ikke alltid lære først, man må ofte gjøre feil først, og lære av dem.

Selv om antall kunder i den fysiske butikken har blitt færre på grunn av koronapandemien, har nettbutikken gått bra. Bestillingene kommer fra hele landet.

– Vi ser særlig effekten av at influensere skriver om oss. Nylig hadde vi for eksempel masse bestillinger fra Alta, og det var en stor boom i kunder fra Oslo, sier Egenæs.

– Bra plassering

Snart åpner altså den fysiske butikken igjen, med nettbutikken i andre etasje. De to er fornøyde med plasseringen i hjørnelokalet, med butikker som Helmer, Høyer, og Fretex i nærheten.

– Det er også i krysset ned mot Fargegata, det er mer «space», og folk kan stoppe utenfor med bilen for å hente ting, sier Rademaker.

Noe av det de falt for, var taket:

I flere måneder har de malt, snekret og ordnet butikken for å få den slik de vil.

– Vi føler nesten vi inviterer folk hjem til oss. Jeg tenker at vi kommer til å bli her for alltid, sier Egenæs.

