Vilde (23) har laget sin egen klesbutikk på loftet I barndomshjemmet på Storhaug har 23-åringen laget en egen butikk for vintage- og second hand-plagg. Publisert: 21. mars 2021, 16:00

Bukser, skjørt, jakker, blazere, topper og gensere er bare noe Vilde Biserød Vengnes har til salgs i butikken på soverommet sitt. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Her har du skjorter, bukser, blazere, skjørt...

Vilde Biserød Vengnes (23) peker på de ulike stativene. Tidligere var dette familiens TV-stue. Nå fungerer loftstua i Vikedalsgata på Storhaug som soverom og klesbutikk.

– TV-stua ble ikke så mye brukt. Det gikk fint, sier 23-åringen og ler.

Samledilla

Tidligere denne uka hadde hun «varetelling». Da kom Vengnes fram til at hun hadde 410 forskjellige plagg i stativene. I tillegg har hun sko, vesker, slips og smykker.

– Disse slipsene fant jeg i en container på Eiganes, sier hun.

– Og denne kjolen kjøpte jeg da jeg besøkte en venninne i Milano, fortsetter hun, samtidig som hun hekter plagget av stativet.

Alt 23-åringen har til salgs i den tidligere loftstua hjemme på Storhaug, har hun kjøpt selv. Hun forteller at hun begynte å samle på klær mot slutten av ungdomsskolen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

23-åringen har alltid likt å samle og prøve å gi nytt liv til ting hun kommer over. På et tidspunkt samlet hun på steiner og gikk på steinslipingskurs for å lage smykker. Det er likevel klær, og spesielt gjenbruk og redesign, som hun er mest interessert i.

Hun forteller at det hele begynte mot slutten av ungdomsskolen. Hun plukket opp litt her og litt der fra ulike butikker. Så tok hun over mormors gamle garderobe. Antallet plagg vokste raskt, til slutt fant hun ut at andre også kunne være interessert i klærne.

– Så ble jeg med på noen markeder, som for eksempel på Tou og i Fargegata. Det er en gøy hobby som jeg har holdt på med i fem år, sier hun.

Vengnes sammenligner prisene sine med butikker som Monky, Zara og COS. Det billigste, som topper og t-skjorter, kan koste under 100-lappen. Jakker av velkjente merker kan imidlertid koste over 2000 kroner. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Foreldrene sa ja

Så ble hun student og flyttet til Verdal for å gå på skuespillerlinja. Med på lasset var alle klærne. Hun flyttet i en varebil som attpåtil hadde tilhenger.

I Trøndelag var det nok av plass. Soverommet i den gamle sveitservillaen var på 32 kvadrat. Det var da hun først fikk ideen om å gjøre soverommet om til en butikk.

– Og da jeg kom hjem, spurte jeg om jeg kunne gjøre det samme her. Eller, jeg satte vel egentlig bare opp alle klesstativene før jeg spurte om lov, sier hun og ler.

23-åringen har også tatt inn klær og smykker som andre har laget. For eksempel øredobber og armbånd fra KJETENKPAADT. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Den hjemmelaga klesbutikken på Storhaug åpnet for business på slutten av sommeren i fjor. Hele stuntet har foreldrenes velsignelse.

– Vilde er en do-er. Hun får ting gjennomført og hun gjennomfører det veldig bra, sier mamma Lynn Elisabeth Biserød.

Hun forteller at venninnene hennes gjerne stikker innom butikken når de er på besøk. Til og med den yngste datteren på 13 år har funnet noe som har falt i smak.

– Det er jo noe for alle aldre. Det er kjempestilig, sier Biserød.

TV-stua måtte vike da Vengnes flyttet hjem igjen etter endt studier. Nå fungerer loftet som soverom og klesbutikk. Her sammen med familiehunden Knud. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Loftsalg for 40.000

23-åringen selger plaggene gjennom et enkeltpersonforetak. Av hensyn til korona - og at butikken ligger i et privat hjem - må shoppinglystne kunder få invitasjon, bruke maske og vaske hendene før de tar fatt på de to trappene opp til loftet.

Siden oppstarten i fjor sommer, anslår Vengnes at hun har solgt klær for nærmere 40.000 kroner fra barndomshjemmet.

– Jeg bruker Instagram til å markedsføre meg. Her legger jeg ut bilder og viser hva som er tilgjengelig, ellers er mye bare «word of mouth», sier hun.

Hun har lekt med tanken om å starte opp en egen butikk utenfor hjemmet, men har landet på at klessalget skal være et sideprosjekt. Hun har først og fremst lyst til å slå seg opp som skuespiller.

Og skulle det ta helt av, kan det være at mor og far kan sørge for litt ekstra plass.

– Jeg skulle gjerne gitt henne hele huset, men jeg tror først og fremst det får bli med loftet. Men skulle det være nødvendig, har vi et ekstra rom i andre etasje som hun også kan bruke, sier mamma Biserød og ler.

