-Hallo, Sindre i Byas her!

– Hei, nå hører jeg deg.

Edle forteller at de også har solgt dobbelt så mange gavekort enn i fjor. Sandnes-gavekortene varer kun i et år, og Edle mener at dette gjør at folk er flinke til å huske dem.

– Vi har rundt 50 000 - 100 000 kroner som folk ikke har brukt.

– Kan man åpne kortene etter utløpsdatoen?

– Vi pleide å være ganske strenge før, men nå går det mer på skjønn .

Aha, så det gjelder også for Sandnes!