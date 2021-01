Aktuelt Restaurant Burgerkjeden utvider: – Vi mener tiden er riktig for å gi gass Hekkan! Nå skal de også til Bryne. Publisert: 14. januar 2021, 11:42 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hekkan åpnet først i Sandnes i 2016. Før påske håper burgerkjeden å åpne utsalg nummer tre, denne gangen på Bryne. På bildet er Alex Halanslis under 100-ugå i Sandnes i 2019. FOTO: Jon Ingemundsen (arkivfoto)

Det bekrefter Hekkan-gründer og daglig leder, Ole Dysjaland.

– Vi har stor tro på Bryne. Det er en by i vekst hvor det skjer mange spennende ting. Andre serveringssteder har banet vei. Vi tror vi brynebuen også liker hamburgere, sier Dysjaland til Byas.

Flytter inn på Bryne Torg

Hekkan startet opp i Sandnes sommeren 2016 og fikk raskt gode skussmål av både innbyggerne og anmelderne.

To år senere bekreftet Dysjaland at burgersjappa også ville åpne en filial i Pedersgata i Stavanger. Etter en lang og tidkrevende oppussing, åpnet Hekkan dørene februar 2019.

Nå står en ny utvidelse på trappene, som for noen vil bety hekkans gode burgere på riktig side av Skjævelandsbrua.

Hekkan flytter inn i de gamle lokalene til Bjørnsen Jernvare på Bryne Torg. Dysjaland håper å åpne før påske.

– Vi mener tiden er riktig for å gi gass. Vi har lært og feilet på hjemmebane i Sandnes og fått prøvd oss ut i Stavanger, sier Hekkan-sjefen.

Hekkan-eier Ole Dysjaland. Her sammen med restaurantsjef i Sandnes, Linn Haga. FOTO: Stella Marie Brevik (arkivfoto)

Flere utvidelser?

Regnskapene viser at utsalget i Sandnes har gått bra, mens restauranten i Stavanger ikke har klart å gå med overskudd. Dette er regnskapstall fra 2019 og stemmer ikke overens med hvordan 2020 har vært for burgerkjeden fra Sandnes, ifølge Dysjaland.

– Var har hatt en markant økning i omsetningen vår. Færre spiser i lokalene, men flere tar med maten hjem, sier Hekkan-sjefen.

Bedre Burger 1 AS (Sandnes) hadde i 2019 en omsetning på 8,2 millioner kroner. Som ga et overskudd på 230.000 kroner før skatt. Bedre Burger 2 AS (Stavanger) omsatte for 8,8 millioner kroner, men endte opp med et underskudd på 260.000 kroner før skatt.

Ifølge Dysjaland vil 2020-regnskapet vise at begge restaurantene nå går med overskudd. Gjør Hekkan det like godt på Bryne som i de andre byene, kan det fort bli flere Hekkan-utsalg.

– Går dette bra, har vi utsalg nummer fire i sikte, men vi må først bevise at vi kan lykkes på Bryne. Vi tar ingenting for gitt. Vi må legge ned mye hardt arbeid før vi eventuelt kan åpne neste spisested, sier Dysjaland.

