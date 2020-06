Aktuelt Koronaviruset Har satt sluttdato for russetiden og kommer med en oppfordring til neste års russ Russepresident Jeppe Andersen anbefaler neste års russ om å forskyve russetiden. Flere andre presidenter er også positive. Publisert: 12. juni 2020, 13:42 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Til vanlig varer russetiden mellom starten av april og avsluttes 17. mai. Koronautbruddet har tvunget russen til å forskyve feiringen i år, noe som også har vært positivt, mener flere russepresidenter. FOTO: Tommy Ellingsen (arkivfoto)

– Jeg har anbefalt neste års kull om at dette er noe de burde prøve ut, sier Jeppe Andersen.

Han er russepresident ved St. Svithun videregående skole. På grunn av koronautbruddet ble årets russefeiring forskjøvet med en måned, men presidenten mener dette har hatt positive sider også.

– Været er finere og det er ikke sikkert det krasjer i like stor grad med eksamen. Kanskje dåpsdagen kunne vært 17. mai og så kunne russetiden avsluttet siste skoledag? spør Andersen.

Positive presidenter

– Dette er noe jeg støtter 110 prosent, sier Mathias Torstensen.

Han er russepresident ved Jåttå videregående skole og er i tillegg leder for russens hovedstyre i Stavanger.

– Slik som russetiden er lagt opp i dag, kjemper både feiringen og skolen om oppmerksomheten. Dersom russetiden forskyves, kan disse to arenaene spille mer på lag, tror Torstensen, som samtidig trekker fram bedre festvær nærmere sommeren.

– Jeg tror det hadde vært kult å starte russefeiringen 17. mai og fortsette utover i juni, men man risikerer da å gå glipp av mange arrangementer, sier russepresident ved Sandnes videregående skole, Thea Rettedal.

Russepresident ved Jåttå videregående skole og leder for russens hovedstyre i Stavanger, Mathias Torstensen, støtter anbefalingen om å forskyve russetiden. FOTO: Kristian Jacobsen

Normalt går russetiden av stabelen fra tidlig april til 17. mai. Russen var i lang tid usikker på om det ble en feiring i år, men etter at regjeringen åpnet opp for at inntil 50 personer kunne samles på arrangementer i slutten av april, bestemte russen i Rogaland seg for å starte feiringen 7. mai.

Årets russetid pågår fortsatt og sluttdato er satt til 24. juni.

Over flere år har det støtt og stadig dukket opp forslag om å flytte russetiden til senere på året. Dette har derimot aldri blitt gjort, før koronaviruset tvang fram en forskjøvet - og annerledes - feiring for årets avgangselever.

– Men på grunn av dette så har vi også vært «heldige» og sluppet unna mye av skolearbeid som vi ellers måtte gjort, sier Rettedal.

Krasjer fortsatt med eksamen

Dette understreker også Utdanningsforbundet i Rogaland. De representerer lærere over hele fylket, som har orkesterplass til hvordan russetiden påvirker skolegangen hvert eneste år.

Nestleder Karin Elisabeth Wathne forteller at Utdanningsforbundet er positive til å forskyve russetiden, men er usikker på om et startskudd 17. mai vil bedre situasjonen.

– Det viktigste for oss er at elevene får et godt læringsutbytte. Situasjonen har vært veldig spesiell i år fordi alle eksamener har blitt avlyst. Vi synes det er fint at russen vil feire, men ser helst at dette skjer etter at skoleløpet er gjennomført, sier hun.

Hun er kjapp med å legge til at mange avgangselever også vil ha eksamener etter 17. mai. Midt i perioden til en eventuell «ny» russetid.

– Vi ser flere elever slite i etterkant fordi de ikke klarer å kombinere skole og feiring, advarer Wathne.

Årets Landstreff ble avlyst, og skulle etter planen blitt arrangert helga 8. - 10. mai. Dersom russetiden først skal starte 17. mai, må flere russearrangementer også endre datoene sine. FOTO: Anders Minge (arkiv)

Bør diskuteres

Russetiden skjer i privat regi, hverken politikere eller skoler har noe med russetiden å gjøre. Dette betyr at avgjørelsen om neste års russetid også skal forskyves, hviler på skuldrene til 2002-kullet.

– Det vil være naturlig at russens hovedstyre i Stavanger diskuterer dette neste år, men det er absolutt noe jeg vil anbefale, sier nåværende leder, Mathias Torstensen

