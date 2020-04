Aktuelt Universitetet i Stavanger Fersk UiS-linje rett inn på topp 10-lista: Silje (18) er én av 689 søkere Det nye psykologistudiet ved UiS føyk rett inn på topplista over mest søkte studier i landet per studieplass. Nå er Silje Runestad spent på hun er blant de heldige som kommer inn! Publisert: 24. april 2020, 16:00 Andrea Danielsen Johansen

Silje Runestad (18) fra Stavanger håper hun får én av de 37 plassene på UiS sin nye psykologlinje, som har fått nær 19 søkere per studieplass. FOTO: Jon Ingemundsen

Søkertallene fra Samordna opptak som ble offentliggjort 24. april, viser at psykologistudiet tar en åttende plass i primærsøkere per studieplass i listen over alle landets studier.

Totalt har 689 primærsøkere søkt på de 37 studieplassene som UiS tilbyr. Det betyr at nær 19 søkere kjemper om én studieplass, og gjør linja til den mest søkte utdanningen per studieplass ved universitetet.

Silje Runestad (18) fra Stavanger er én av søkerne til det nye og populære studiet på UiS. Før koronapandemien var hun relativt sikker på at hun ville komme inn.

– Det virker som søkertallene har blitt så høye siden mange dropper friåret som de kanskje hadde planlagt før korona. Nå er jeg veldig spent på om jeg faktisk kommer inn, sier Runestad.

Sykepleie på andreplass

At valget falt på Universitetet i Stavanger var fordi Runestad ikke ville være langt hjemmefra.

– Vi kan nesten ikke gå ut, og jeg tror det kan bli litt vanskeligere å få venner for årets nye studentkull. Samtidig tror jeg det kan bli greit å spare penger på bokostnader.

På andrevalget har hun søkt en annen populær linje; sykepleierutdanningen ved UiS.

– Jeg vil helst inn på psykologi selvfølgelig, men jeg blir ikke lei meg. Uansett havner jeg på et studie med folk som har samme interesser som meg. Det blir spennende å lære mer om mennesker.

– Økende behov i samfunnet

Fungerende dekan Turid Borgen ved Det samfunnsvitenskapelige er veldig godt fornøyd med søkertallene - men ikke overrasket:

– Interessen for studiet har vært stor på forhånd, og det er fantastisk at så mange ønsker å studere vårt program. Studiet svarer helt klart på et økende behov i samfunnet. Vi vet at psykologikompetanse er etterspurt på mange arenaer både i offentlig og privat sektor, sier Borgen i en pressemelding.

Hun trekker fram forebyggende og helsefremmende arbeid i skole og barnehager, i bedrifter, NAV og sosiale tjenester for å nevne noen av yrkesmulighetene studiet gir.

Den nye linja betyr også en styrking av universitetets satsing på velferd og helse. Jone Bjørnestad, som er leder for den nye bacheloren, og resten av kollegene er glade og stolte over å tilby det nye studiet ved UiS:

– Der det er folk, er det psykologi, sier Bjørnestad i pressemeldingen.

Psykologistudiet har en anvendt profil med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi, pedagogisk psykologi og helsepsykologi. Dette er ikke et embetsstudium, men kandidatene vil kunne avlaste psykologene og bidra til å fylle det behovet samfunnet har, understrekes det i pressemeldingen.

Sykepleierutdanningen er utdanningen med flest primærsøkere. Den nye psykologiutdanningen er utdanningen som har flest primærsøkere per studieplass. FOTO: Jonas Haarr Friestad (arkiv)

Flere ønsker bolig

Man skulle kanskje tro at søkertallene stagnerte på grunn av dagens situasjon og usikkerhet fram mot høstsemesterets start. I stedet har det altså økt. Studentsamskipnaden (SiS) ved UiS merker også dette.

– Vi er positivt overrasket over at det er økning i antall søkere i år. Vi håper situasjonen roer seg og at vi får åpne både kafeer og sportssenteret til høsten. Uansett gleder vi oss til mer liv her, sier daglig leder i SiS Bolig Øyvind Lorentzen.

En trygghet for studentene er at når de tegner kontrakten for ny bolig kan denne sies opp igjen inntil 25.juli før studiestart.

– Vi får de samme spørsmålene hvert år angående dette. Søkerne får svar på om de har fått bolig før studieplass, og dermed er det godt å vite at de kan takke ja og så endre svar innen fristen.

