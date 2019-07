Marthe skal dekorere Trollpikken, men nå trenger hun din hjelp

Stavangerkunstneren Marthe Tjemsland Myrtvedt lager til vanlig møbler og interiørprodukter av det andre ser på som søppel.

Nå skal hun lage kunst til Trollpikken og har allerede startet planleggingen av verket: Den blå sløyfen rundt skaftet skal bestå av jekkestropper.

Stapp stroppene i kurven

Myrtvedt har planer om å holde sin egen innsamlingsaksjon senere i høst, men oppfordrer alle, som har noen jekkestropper ekstra, til å donere i vei allerede nå.

– Jeg trenger nok omtrent 100 stykker, sier hun.

Kontoret til Junkyard Studio ligger på Innovation Dock på Storhaug. Ved hovedinngangen henger det en kurv på veggen. Der kan man lempe av stroppene. Så hvis du vil bidra til prostatakreft-saken, på en litt alternativ måte, er det bare å sjekke i garasjen etter blått gull.

Fakta: Blå Sløyfe-aksjonen I november skal Prostatakreftforeningen (PROFO) og Kreftforeningen for andre gang farge Norge blått sammen med bedrifter, foreninger og privatpersoner som alle bidrar i kampen mot prostatakreft. Målet med aksjonen er å: vise støtte til dem har, eller har hatt, prostatakreft og deres pårørende

spre informasjon og øke kunnskapen om prostatakreft

skaffe midler til forskning på prostatakreft Kilde: Kreftforeningen.

Noe folk husker

Tidligere i juli skrev Aftenbladet om Trollpikk-planene til Prostatakreftforeningen (PROFO). Da sa Egil Egge, lokallagsleder i PROFO Stavanger og Omegn, at de ville skape tidenes største folkevandring inn til det spesielle monumentet.

Egge tror Myrtvedts verk vil få det til å skje.

– Det var veldig tilfeldig. Et medlem i PROFO tipset meg om henne. Jeg synes det er tøft at det går an å lage kunst ut av «søppel», så vi gikk for det!

Egge håper sløyfen vil sørge for at folk har aksjonen godt i minne over lang tid. Han håper også at sløyfen vil passe på plakater og lignende.

Myrtvendt får ingenting for å lage sløyfen, det forteller hun er helt i orden. Alle inntektene går til innsamlingsaksjonen som starter i november.

Hvis du vil se resultatet med egne øyene, blir det satt opp gratis transport til åpningen av verket og kampanjen, 3. november.