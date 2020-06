Aktuelt Russetid Husk dette før du kjøper eller selger russebil Her er ekspertens beste tips til deg som enten skal selge eller kjøpe et russekjøretøy. Publisert: 27. juni 2020, 12:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Her er tipsene til deg som enten skal selge eller kjøpe russebil eller russebuss. Bildet er fra Landstreff Stavanger 2018. FOTO: Carina Johansen (arkiv)

Da var også årets russetid offisielt over. Røde og blå bukser eller dresser pakkes vekk, men noe er både litt for stort og verdifullt til å gjemmes bort innerst i klesskapet:

Russebilen eller russebussen.

Noen ivrige har gjerne pekt seg ut et kjøretøy flere år i forveien, for noen andre begynner jakten etter et perfekt kjøretøy nå.

Samtidig er det mange avgangselever som ser fram til å bli kvitt doningene sine, etter flere uker med festing og rulling.

For mange er dette deres første kjøp eller salg av et kjøretøy. Hvordan unngår du konflikter?

Vi har spurt Forbrukerrådet om hjelp - slik at du slipper!

Dette må du som selger huske på

Tilstandsrapport:

– Det er lurt å få en tilstandsrapport for enten bilen eller bussen. Denne kan legges ved annonsen. Dette reduserer risikoen for at kjøper kommer tilbake og klager, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

En tilstandsrapport kan du blant annet få fra NAF eller verksteder/teststasjon. Dette gir et godt innblikk i tilstanden (naturlig nok) til kjøretøyet.

Riktig markedsføring:

– Har dere gjort mye på bilen eller bussen i løpet av russetiden? Skriv det opp i annonsen, forteller Iversen.

Få med så mange detaljer du kan om kjøretøyet. Hvilke deler har blitt skiftet ut? Har kjøretøyet blitt EU-godkjent? Har noe brutt sammen, men blitt fikset i ettertid? Hva er nytt, hva er gammelt?

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, forteller deg hva du må huske på om du skal selge eller kjøpe russebil. FOTO: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

Tenk logisk:

– Selv om du har brukt mye penger på kjøretøyet, vil ikke alle investeringene være lønnsomme ved et videresalg, sier Iversen.

Russebusser og russebiler er ofte dekorert med alt fra kunst, navn og slagord. Om lakkeringen kostet 50.000 kroner, kan du ikke forvente å få dette tilbake fra russen som er interessert i bilen din.

Vær ærlig:

– Du har lov til å selge et vrak, så lenge du forteller at det du selger faktisk er et vrak. Ja, du kan til og med selge bil uten motor om du vil, men du må opplyse kjøperen om det, sier Iversen.

Unngår du å fortelle om store mangler eller feil, risikerer du å måtte punge ut for deler og reparasjon i ettertid. I verste fall - for din del - kan kjøperen få hevet salget.

– Ærlighet varer lengst, sier seniorrådgiveren.

Prøvekjør bilen eller bussen, råder Forbrukerrådet. Har ikke kjøretøyet skilter, kan du i alle fall prøve å starte det. FOTO: Tommy Ellingsen

Dette må du som kjøper huske på

Hvem er kjøperne:

– Ha en oversikt over hvem som skal være med på bilen eller bussen, og avtal hvordan dere skal kjøpe kjøretøyet. Slik unngår man mange krangler både før og under russetiden, sier Iversen.

En buss har gjerne opp mot 30 medlemmer, men rådet kan også være lurt å følge for dere som skal ha russebil. Hvem skal ha hovedansvaret for å finne buss eller bil? Hvem skal kjøretøyet registreres på og hvem skal gjennomføre betalingen?

Les annonsen nøye:

– Dette kan aldri understrekes nok. Altfor mange leser ikke annonsen godt nok, og da hjelper det ikke å klage i ettertid, sier Iversen.

Selges bilen «som den er», så har selger allerede fraskrevet seg mye av ansvaret. Du opererer på egen risiko og kjøretøyet kan ha skjulte mangler.

Bli enige om hvem som skal ha ansvaret for hva før du kjøper bil eller buss. Så unngår du krangling underveis, forteller seniorrådgiveren. Bildet er fra årets Landstreff i Kongeparken. FOTO: Tommy Ellingsen (Illustrasjonsfoto)

Pass på hva du sier:

– En vanlig frase som ofte blir brukt i bilsalg er «vi tar den». Sier du dette, har du bundet deg til et kjøp, sier seniorrådgiveren.

Bilen eller bussen ser kanskje smashing ut i annonsen, men det er alltid lurt å komme på besøk først. Har du allerede sagt at du tar kjøretøyet, betyr dette at selger sier nei til andre som er interessert.

Prøvekjør bilen/bussen:

– Dette er alltid lurt. Har ikke bilen skilter, kan du i alle fall prøve å starte den, sier Iversen.

Harker, hoster og hopper bilen av gårde, er det tydelige indikasjoner på at noe må fikses. Sjekk varsellamper og bremser. Det er også lurt å sjekke om det er heftelser på kjøretøyet.

Kjøper du en gammel russebil eller russebuss, må du forvente at det kan dukke opp ting som bør fikses. FOTO: Fredrik Refvem (illustrasjonsfoto)

Spør noen du kjenner:

– De fleste har en kyndig far, mor, onkel eller venn som kan se over en tilsynsrapport, eller bli med ut og se på bilen eller bussen. Disse kan komme med mange gode råd, sier Iversen.

Kjøretøyet kan også pådra seg skader eller mangler i løpet av perioden annonsen ligger ute til du kommer på besøk. Derfor er det alltid smart å ha med seg eller rådføre seg med noen som har peiling på bil.

Slitedeler/vedlikehold:

– Når du kjøper et kjøretøy som er over 10 år gammelt, eller har gått over 200.000 kilometer, så må du forvente at det kan dukke opp utgifter til vedlikehold og slitedeler, sier Iversen.

Bremseskiver, dekk, støtdempere er eksempler på deler som etter hvert må skiftes ut på en gammel bil. Ryker dette kort tid etter at du har kjøpt bilen, er det du som må betale for reparasjonen.

Det er viktig at kjøretøyet er i god stand. Russetid og russetreff er betyr også ekstra kontroller. Her fra trafikkstasjonen på Krossmoen i 2017. FOTO: Fredrik Refvem

Dette må dere begge huske på

Bruk kontrakt:

– Mange profesjonelle aktører har maler på kontrakter som er helt gratis å bruke og kan lastes ned fra nettet, sier Iversen.

If, NAF, DNB, Finn, Forbrukerrådet og Sparebank 1 har alle kontrakter som du kan benytte deg av. I kontrakten må både kjøper og selger svare på spørsmål som gjør handelen tryggere for begge parter.

Omregistrering/salgsmelding:

– Bilen eller bussen må registreres på én person, men kan ha flere medeiere. I stedet for å gå gjennom mye papirarbeid, kan dette nå gjøres elektronisk, sier seniorrådgiveren.

Dette gjør du på Vegvesenets hjemmesider.

Selger må i forkant ha sendt inn en salgsmelding (melding om eierskifte), slik at kjøretøyet blir registrert på ny eier.

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen med tanke på nye lesere.

Publisert: 27. juni 2020, 12:00