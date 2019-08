Flere og flere damer i dørå

– Tør jeg dette?

For sju år siden stilte Hege seg spørsmålet. 20 år gammel hadde hun nylig begynt i sin første jobb som ordensvakt.

Fra videregående skolegang til omringet av svære mannfolk skulle hun ha et ordentlig arbeidsår, som dørvakt. Nei, vent. Vekter? Ordensvakt!

– Samma det, sier Hege Magnussen, på jobb midt i Gladmat-maset.

– Da jeg begynte var det nesten ingen jenter, men det har økt mye siden den gang. Det er samtidig mye mindre bråk nå enn før, så jeg tror det er en kjempeutvikling, fortsetter hun.

Nå har kvinneandelen hos PSS Securitas nesten doblet seg siden 2011.

Hemmelig triks

Hege Magnussen fra Karmøy har nå vært vekter i over sju år, med fokus på utesteder i langs Skagenkaien, større lokale arrangement på visse arenaer og festivaler landet over.

– Da jeg begynte var det to jenter i firmaet jeg jobbet i. Jeg gikk videre til et annet, der var det fem jenter. Da jeg begynte i Stavanger for tre år siden var vi vel rundt 30, og nå er vi langt over det, forteller Magnussen, som denne uken jobber på Skagenkaien i anledning Glatmat.

Om man googler «dørvakt kvinne» eller «dørvakt mann», så er det ikke artikler om kjønnsbalansen i vektersektoren som kommer på topp. Det er nyhetsoppslag om vold, sjikane og trusler fra fulle kvinner og menn mot ordensvakter, fra Bryne til Brønnøysund, som topper søkemotorene.

– Vi damer har et ess i ermet, som er at man liksom ikke slår damer. Vi kan være beinharde, men samtidig smile og smiske folk et par hakk roligere. Slik unngår vi mange potensielle situasjoner, forteller Magnussen.

Men å være dame i felten fører også med seg noen utfordringer.

– Enkelte kunder skal ofte snakke med noen som er mer erfaren når de blir konfrontert. Det gjelder både menn og kvinner, og som regel må jeg henvise til meg selv, ler Magnussen, som er på sitt sjuende år som vekter.

Tor-Arne Vikingstad

Tallene øker år for år

– Det er en betydelig større andel kvinnelige ordensvakter hos oss nå enn tidligere, forteller avdelingsleder for PSS Securitas Rogaland, Kristoffer Daldorff.

Ifølge Daldorff er Rogaland en av avdelingene i selskapet med flest kvinnelige ansatte, med like over 45 aktive kvinnelige ordensvakter, samt noen til som jobber under arrangement og annet.

– Tallet har økt år for år, og vi ser at bidragene fra våre kvinnelige ansatte betyr mye for kundene våre. Norge var 9 prosent av PSS sine ordensvakter kvinner i 2011. Tallet klatret det videre opp til 12 prosent i 2015, og nå er 15 prosent av PSS sine ordensvakter ute på byen kvinner, fortsetter Daldorff.

Tor-Arne Vikingstad

– Hemmelig triks

– Vi avverger mange situasjoner ved å sende inn en dame i en konflikt, enn å sende inn en sværing. Da reagerer folk ofte annerledes, forteller Magnussen, som forteller at mannfolk ofte kan være litt enklere å manøvrere. Litt smil og et blunk, så tar de ofte imot et glass vann til slutt.

Magnussen presiserer at nyhetene ofte gir et feil inntrykk av hvordan det er å være dørvakt på byen. Det rapporteres ofte om vold, hets og sjikane, uten at dørvakter har rett til å bruke fysisk makt mer enn du og jeg har. Men om hun absolutt skal snakke om de skumleste hun treffer i døren, så er det andre damer. Gjerne oppi årene.

– Man vet ikke nødvendigvis hvor man har de. Store gutter kan man bruke sjarmen sin på, men damer i 40–50 årsalderen er immune. For enkelte er det ingen regler, flere tyr til kloring, biting og røsking i hår, forteller Magnussen, som presiserer at arbeidshverdagen er mindre dramatisk enn nyhetsbildet kan gi uttrykk for.

Tor-Arne Vikingstad

– Gå nå hjem og sov, vennen min

Det er en lang vei fra den helproffe Hege Magnussen til en av Stavangers første kvinnelige dørvakter. Og all utvikling begynner et sted.

For 20 år siden hadde Stavanger verdens eldste påtroppende dørvakt. Pubeier på Skjenkestuen Odd Nordeger syntes det var tullete å måtte ha dørvakt når det ikke var behov for det. Det var nemlig et rolig sted, med jazzmusikk og rolige stamkunder.

Løsningen ble Marta Aurenes på 90. Som 86-åring begynte hun å gå på byen, og et jiu-jitsu-kurs senere sto hun plutselig i døren på Skjenkestuen. Hun ble verdenskjendis, Martha var ukens navn i Times og ble intervjuet på engelsk av Jay Leno for å se om hun var brukandes i «The Tonight Show» i Los Angeles. Det var hun ikke, men det gjorde strengt tatt ikke så mye for 90-åringen.

På spørsmål om hva hun ville gjøre om en av gjestene tok et glass for mye, svarte hun:

– Je ville stryke ham over kinnet og si, gå nå hjem og sov, vennen min. Det er mykere forhold på Skjenkestuen, skjønner du, det er et koselig sted. Ikke forstår je hvorfor je skal gå på kurs og lære jiu-jitsu, her er det ikke bruk for det, men det kan komme godt med ute på gaten, fortalte Aurenes til Aftenbladet i 2001.

Anders Minge

Legger inn damebestilling

Minnet om Marta Aurenes sitter et sted i bakhodet på daglig leder i Bøker og Børst, Tom H. Brekke, som på den tiden var daglig leder i Checkpoint Charlie og nå driver Bøker og Børst i Fargegata.

Brekke har det siste året utelukkende hatt kvinnelige dørvakter i Fargegata.

– Det har ofte med ulike personligheter å gjøre, men jevnt over ser vi at kvinnelige dørvakter legger mindre opp til konflikt hos gjestene, forteller Brekke.

Han beskriver Bøker som en storforbruker av kvinnelige dørvakter.

– Vi har hatt nesten utelukkende kvinnelige dørvakter det siste året, med flere faste innbyttere. Dette er relativt nytt, og vi har bedt PSS om å gjerne sende kvinnelige dørvakter vår vei om de har folk tilgjengelig, fortsetter han.