Aktuelt Restaurant Nytt konsept erstatter 100-Ugå i Sandnes: 17 restauranter er med På grunn av pandemien er 100-Ugå i Sandnes satt på vent. Nå inviterer byen til Værtskapsugå i stedet for. Publisert: 14. august 2020, 15:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

100-Ugå i Sandnes tar en koronapause. Værtskapsugå blir erstatningen. Bildet viser Kristina Zukauskaite (t.v.) og Lene Larsen på kjøkkenet til Delikatessen by Foodfighters under 100-Ugå i Sandnes i februar. FOTO: Jon Ingemundsen

Matretter til en hundrings har vært en tradisjon i Sandnes siden 2014 og et populært tilbud blant matglade i hele regionen.

Årets utgave er dessverre avlyst, men erstattes av et annet konsept: Værtskapsugå.

– Det er ikke tvil om at vi helst ville arrangert 100-Ugå. Det er et arrangement vi har bygget opp over sju år og det har vært en stor suksess, men akkurat nå er det ikke forsvarlig å gjennomføre, sier daglig leder i Værtskapet, en forening for serveringsbransjen i Sandnes, Johannes Kay.

Disse restaurantene deltar

Torsdag slapp Værtskapet lista over hvem som blir med på den nye matfesten i Sandnes.

Værtskapsugå arrangeres fra 1. til 4. september. Totalt 17 restauranter er med:

Big Horn Steakhouse

Birger

Chai Nashta by Mogul India

Chopan Tandoori restaurant & Take away

Delikatessen by foodfighters

Flambée Café - Amfi Vågen

Gamlaværket

Hereford & Friends Steakhouse

iSushi Sandnes

Jai Hind Indisk Restaurant AMFI VÅGEN

Lille Bangkok

NOI

Sabi Sushi Sandnes

Sakura Sushi Sandnes

Ti - Spiseri&bar

Sandnes Brygge

SPOR 3

I stedet for en matrett til en hundrelapp er konseptet til Værtskapsugå tre retter til 300 kroner.

Noen få aktører vil tilby take away, men det legges i hovedsak opp til at gjester må reservere bord på forhånd og spise i restauranten.

Johannes Kay, restauranteier og leder for Værtskapet i Sandnes. FOTO: Jon Ingemundsen

Smittevern og presset økonomi

Kay peker på to faktorer som er årsaken til at 100-Ugå skrotes til fordel for Værtskapsugå.

Det ene er smittefare. Ved tidligere anledninger har matretter til 100 kroner ført til køer ut dørene ved flere restauranter. Det ville ikke vært forenlig med godt smittevern.

Det andre er den økonomiske situasjonen restaurantbransjen befinner seg i. På grunn av av pandemien er det spisesteder som driver for halv maskin. Da er det ikke forsvarlig å selge maten så billig.

– Kan de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet sette framtidige 100-Ugå-arrangementer i fare?

– Dersom situasjonen er den samme i februar 2021 som den er nå, så arrangeres ikke 100-Ugå da heller. Men det er ikke slik at Værtskapsugå skal erstatte 100-Ugå, sier Kay.

«Spis for 100» ble arrangert for første gang i Stavanger i februar. I september er det på’an igjen. FOTO: Pål Christensen

Stavanger sier ja

100-Ugås lillebror, Spis for 100 i Stavanger, arrangeres imidlertid som normalt.

Arrangør og initiativtaker Andreas Berg annonserte tidligere denne uka at 24 spisesteder i Stavanger er med på matfesten.

– Restaurantene har selv innført tiltak og følger reglene de er pålagt. I tillegg vil vi ha egne frivillige som går fra sted til sted under festivalen for å se til at det ikke blir store ansamlinger av folk og at gjester holder avstand, sa Berg da han ble konfrontert med spørsmål om smittevern knyttet til arrangementet.

Kay ler forsiktig når han blir bedt om å kommentere Stavanger-planene.

– Værtskapet i Sandnes er en forening som består av bransjen selv. Vi har snakket sammen og kommet fram til at vi ikke kan gjennomføre 100-Ugå. Vi vet hvor stort trykk det kommer til å være. Da kan du selv tenke hva vi tenker om at Stavanger ønsker å gjennomføre Spis for 100. Likevel ønsker vi dem lykke til, vi håper det går bra og at de har kontroll på smittevernet, avslutter Kay.

