Økning i kveldsundervisning på UiS: – Forstår ikke hvordan studiehverdagen skal gå opp Studenter ved UiS sier de må si opp deltidsjobber og omorganisere privatlivet etter at universitetet la større deler av studiet til kveldstid. Publisert: 05. august 2020, 15:00

Universitetet i stavanger har vært nødt til å legge store deler av undervisningen til kveldstid. Grunnen er mangel på plass for å møte smittevernskrav. FOTO: Jan Inge Haga

Akkurat nå foregår det en aldri så liten digital demonstrasjon på Universitetet i Stavanger.

Over 50 studenter har i løpet av et knapt døgn signert sin støtte til en klage til Universitetet i Stavanger datert 29. juli.

I klagen kommer det frem at barnevern-studentene på andreåret ved UiS står i fare for å måtte si opp deltidsjobber og omorganisere familielivet, etter at deler av undervisningen ble lagt til kveldstid.

– Vi skrev oss aldri opp som kveldstudenter. Timeplanen truer familieliv, etablerte fritidsaktiviteter og studentenes økonomiske levegrunnlag, sier student Jone Lea, som fikk beskjeden om den nye studieplanen 24. juli.

– Går hardt ut over studentene

Bakgrunnen for omorganiseringen av studiehverdagen er smitteverntiltak. For å begrense presset på klasserom, har UiS vært nødt til fordele studentene utover dagen og kvelden. Samtidig står kravet til 80 prosent obligatorisk oppmøte for barnevern-studentene ved UiS.

– Alenemødre kommer i et dilemma det ikke er noen grunn å sette dem i. Vårt krav er at enten så må oppmøteplikten falle eller kraftig reduseres, eller bør det legges til rette for digital undervisning. Vi gjorde det delvis i vårsemesteret, og det må også ordnes for kommende semester, sier Lea.

I gjennomsnitt vil studentene måtte belage seg på undervisning utover klokken fire på ettermiddagen opptil tre dager i uken, ifølge Lea. Han sier at han har forståelse for smittevernstiltak, men mener UiS kunne gjort mer for å skaffe nok plass til alle studentene.

– Det er flere som ikke får livet til å gå rundt på bare studielånet, og nå står kveldsjobber i fare. Familiefolk, alenemødre og studenter med frivillige verv forstår ikke hvordan den nye studiehverdagen skal gå opp, sier Lea.

– Vi er jo her for å lære, ikke for å trikse med fraværsgrensen. Vi er midt i utdanningen nå, så jeg håper virkelig det blir bedre tilrettelagt for oss, fortsetter han.

– Forstår frustrasjonen

Instituttleder Einar Engebretsen, Institutt for sosialfag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet sier at han har full forståelse for frustrasjonen.

– Samtidig skal vi tilby en fullverdig profesjonsutdannelse, og da må vi svare på departementets krav om læringsutbytte til studentene. Med hensyn til smittevern er vi derfor nødt til å bruke lokalene fra klokken åtte om morgenen til åtte om kvelden, med en blanding av digital og fysisk undervisning, sier Engebretsen.

Alle studenter på barnevern må levere politiattest ved studiestart. Engebretsen presiserer at det ikke er mulig å gjennomføre all undervisning digitalt, da dette er snakk om krav om ferdighetstrening og skikkethetsvurdering for å oppnå nødvendig kompetanse som fremtidige barnevernspedagoger.

Derfor blir UiS nødt til å legge deler av den obligatoriske undervisningen til etter klokken 16:00.

– Campus er rett og slett for liten til å tilfredsstille alle kravene vi har til oss akkurat nå. UiS jobber hardt for å gjøre det best mulig for alle parter og justere der det er mulig, sier han.

Prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger, Astrid Birgitte Eggen.

– Vi har et ansvar for å hindre smitte

Prorektor ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, sier til Byas at hun kun kan kommentere på generelt grunnlag, og henviser til instituttledere for mer informasjon om hvordan smittevernstiltakene påvirker den enkelte studieretning.

Hun sier midlertidig at de jobber med å utvide campus-lokalene for å bedre undervisningstidene for studentene.

– Vi er nødt til å følge smittevernregler, som igjen gjør at vi har mindre kapasitet på undervisningsrom. Undervisning lagt til ikke-gunstige tidspunkt blir derfor nødvendig. Samtidig jobber vi med å leie lokaler utenfor campus, for å lette på frustrasjonen, sier Eggen.

Eggen kan ikke si noe om hvor mange studenter ved UiS som blir påvirket av endringer i timeplanene.

– Men det er klart det vil være flere som kommer ugunstig ut av denne situasjonen, da vi som universitet har et ansvar for å hindre smitte, avslutter hun.

