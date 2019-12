Både Viking og Sandnes Ulf kan fortsatt bli seriemestre

Både de mørke- og lyseblå spiller sine første kamper i playoff-turneringen fredag 6. desember. Viking møter Lillestrøm, mens Sandnes Ulf møter Kongsvinger.

Av de åtte lagene som spiller playoff, er det fire som går videre til sluttspillet. Der venter Brann, Kristiansund, Mjøndalen og Sarpsborg 08.

– En ting er i alle fall sikkert, det blir gull til Rogaland denne helga, sier økonomi- og e-sport-ansvarlig i Sandnes Ulf, John Are Larsen.

«The double»

Han sikter naturlig nok til cupfinale-oppgjøret på Ullevaal mellom Viking og Haugesund, men tror at Ulf har gode sjanser i Bergen samme helg.

– Konkurransen er tøff, men vi er blant de beste lagene. Derfor tror jeg at vi klarer å hevde oss i toppen, sier Larsen.

Leder for privatmarked i Viking FK, Eirik Bjørnø, takker heller ikke nei til to gull på én helg.

– Å ta «the double» hadde vært gledelig for alle i Jåttåvågen, men det er gjerne enda viktigere at Ulf ikke vinner serien, sier han og ler.

Altibox eSerien/ Dplay

Større sjanser i cupen

I mars ble det kjent at Discovery, Norsk Toppfotball og Good Game gikk sammen om Norges nye e-sportliga i FIFA. Samtidig kastet Viking og Sandnes Ulf seg på ballen og annonserte sine e-sport-spillere.

Første seriekamp ble spilt 6. april og det var til slutt Vålerenga som vant det første seriemesterskapet.

Runde to av serien hadde avspark 7. november. Her har 20 lag møtt hverandre i et gruppespill. Vinneren av gruppa gikk direkte til sluttspillet, mens 2. og 3. plassen skal nå kjempe videre i playoff-turneringen. Viking og Sandnes Ulf endte på 2. plass i hver sin gruppe.

Finalen i årets serie spilles lørdag klokka 18.10.

– Statistisk sett er det vel større sjanse for at vi vinner cupfinalen, siden det bare er én kamp på 90 minutter. I e-serien må vi gjennom både playoff og sluttspill, men kommer vi oss gjennom sluttspillet, så er det store sjanser for at det kan gå hele veien, sier Bjørnø i Viking.

Vi spilte cupfinaleoppgjøret i FIFA. Slik gikk det: