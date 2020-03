Aktuelt Koronaviruset Korona-helg: 5 ting du kan gjøre (som kan gjøre en forskjell) Selv om du bør holde deg hjemme mest mulig, kan du både spise godt, få unna litt ærend og gå på konsert i koronaens tid - og samtidig gjøre noe bra for andre. Publisert: 20. mars 2020, 19:00 Tone Pedersen

Å holde seg inne ikke er det samme som å gjøre ingenting. <3 FOTO: Scanpix (illustrasjonsbilde)

Det manes til dugnad på sosiale medier. Først og fremst for å redde liv og helse, men koronapandemien truer også den lokale favorittbutikken, -spisestedet eller -artisten.

Da er det greit å vite at det å holde seg inne ikke er det samme som å gjøre ingenting.

Her kommer noen tips til hva du kan gjøre i helga - om du ønsker å gjøre en forskjell.

#1. Vær nyttig

Først av alt: For å hindre spredning av koronaviruset, er det viktig at folk som har fått beskjed om å holde seg hjemme gjør nettopp det.

MEN det kan selvfølgelig by på utfordringer. Hva om du er tom for viktige medisiner, har niks i kjøleskapet eller hund som må luftes?

Selv en snømann kan bli varm om hjerterota av å scrolle gjennom dugnadsgrupper på Facebook; folk tilbyr bakst og middag på døra, barnepass og splitting av antibac-flasker.

Så hvis du ikke har gjort det ennå, meld deg inn - og gjør noe for din neste denne helga!

(Nei? I så fall er det supert om du også lar være å hamstre i butikken og apotekene, dropper hytteturen og unngår ting som kan gjøre at du trenger helsehjelp. På forhånd takk!)

#2. Kos deg med takeaway

Alle oppfordres til å holde seg mest mulig hjemme - og ja, det er selvfølgelig lov å kose seg!

Vi er heldige som har et så godt og variert mattilbud i vår region, men de aller fleste restauranter og spisesteder er nok avhengige av at det ikke blir fullstendig korona-stopp på kundene.

Det betyr at du i kveld kan gå for takeaway med god samvittighet. Flere lokale restauranter har nå også gratis levering for å demme opp for korona-tapet.

#3. Handle med hjertet

Mens dagligvarebutikkene og apotekene opplever hamstring, er det verre med nisjebutikkene.

Detaljvarehandelen er i et presset marked fra før. Og koronakrisen vil trolig bety kroken på døra for mange. Stavanger sentrum og hovedorganisasjonen Virke Handel er sterkt bekymret for framtiden.

Både i Stavanger og Sandnes er det nå flere butikker - i tillegg til spisesteder - som tilbyr gratis hjemlevering. Så hvis du ønsker å verne om din lokale favoritt, kan du jo handle ting du trenger herfra?

Se TV-sendingen om koronasituasjonen i distriktet og hvordan det påvirker handelsstanden:

#4. Få en «kortreist» digital opplevelse

Korona har også rammet kulturbransjen hardt. Kinoer, teatre og museer holder stengt. Konserter, arrangementer og festivaler avlyses.

Men kreativiteten lenge leve!

Kulturscenen har tilpasset seg den nye hverdagen i koronaens tid og flyttet inn på sosiale medier. På grupper/sider som Digitalscenen, Brakkesyke2020 og Koronerulling kan du live streame konserter med mer eller mindre etablerte artister og gi bidrag etter lyst og evne.

Et lokalt eksempel er Tou Sessions, hvor lokale artister opptrer fra studio eller eget «hjemmekontor». Konsertserien streames eksklusivt via Facebook og det vil ikke legges ut opptak etterpå. Lørdag klokka 21 kan du for eksempel få med deg sjølvaste Morten Abel.

Ellers tilbyr Utopia litt gratis feststemning direkte til stua di denne lørdagen, og strømmer DJ-ene Tom Boye og Doc Lello fra klokka 18. Det loves to timer med den beste klubbmusikken og «fantastiske rammer» fra ukjent lokasjon i Stavanger sentrum.

Apropos streaming: Mens strømmetjenester som Netflix og HBO neppe lider noen nød for tida (Netflix ser seg faktisk nødt til å redusere videokvaliteten), har korona stengt ned kinoer landet rundt. Det vil føre til at norsk filmindustri er helt avhengig av krisepakker for å overleve korona-krisen, ifølge Norsk filminstitutt. På Nettkino.no kan du nå leie norske filmer, og all fortjeneste går uavkortet til filmskaperne.

Et annet alternativ for å hjelpe det norske kulturlivet er #ingenrefusjon. Kort fortalt går det ut på at de som kan ikke ber om å få pengene tilbake for billetter de ikke får brukt, for å støtte artister som nå sliter økonomisk. (Eller som Byas-kommentator Fredrik Brimsø skriver: «Jeg vil i det minste fraråde å bruke den 200-lappen på å hamstre dasspapir.»)

#5. Ta vare på deg selv - og andre

Hjemmekontor, -karantene eller -isolasjon. Nettsider og nyhetssendinger stappfulle med siste koronanytt. Få klare svar om hvor lenge det vil vare.

Det kan bli litt mye, og det er ekstra viktig å ta godt vare på deg selv nå, ifølge helseekspertene: Det betyr å holde på rutiner, sove og spise godt - og ha sosial kontakt med andre, selv om vi kanskje ikke kan treffes fysisk.

Så fyr opp facetimen. Kjør «girls/boys night in». Kall in styrkene i Fortnite. Ring venner. Ring foreldre og besteforeldre.

Eller andre du tenker hadde satt pris på en telefon. 💖

