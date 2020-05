Aktuelt Utslipp Snart kan du få varene kjørt hjem fra Stavanger sentrum - helt gratis og utslippsfritt Gjennom et samarbeidsprosjekt med kommunen og sentrumsforeningen vil det etterhvert bli mulig å kombinere kinobesøket med storhandel i sentrum, og få varene gratis levert på døra - helt utslippsfritt. Publisert: 07. mai 2020, 09:55 Lone Sætre Journalist

Etterhvert vil du kunne storhandle, levere varene til et «drop of punkt» og få de tilbake på dørmatten. FOTO: Fredrik Refvem

– Dette blir steinkult! Vi blir første byen i landet som får tjenesten, sier gruppeleder for Stavanger Venstre, Jan Erik Søndeland.

Før jul fikk Venstre gjennomslag for at det skulle etableres en ordning med gratis, utslippsfri hjemkjøring av varer fra Stavanger sentrum. Kommunen har nå søkt delfinansiering til forslaget gjennom regjeringens klimasats-fond, og venter på avklaring i løpet av juni.

Tjenesten er foreløpig et prøveprosjekt på to år, og skal settes i gang allerede fra august.

– Vi visste at sentrumshandelen i andre byer har vært under press, og ville gjøre det enda mer attraktivt og enkelt å handle i Stavanger sentrum, sier Søndeland.

LES MER:

100.000 tonn tyggis-plast havner i havet hvert år: «Gumbox» kan være redningen

Vil få det hjemkjørt allerede samme dag

– Med tjenesten kan du dra til sentrum og handle alt av varer du trenger, deretter sette fra deg varene på sentrumsforeningen sitt såkalte «posehotell» i Østervåg, og få varene på døren samme dag, forklarer Søndeland.

LES MER:

Planen var å åpne i 2020. Hva tenker de nå?

I den foreløpige planen vil det være en ramme på inntil to timers leveringsperiode etter stengetid mandag til onsdag, og inntil fire timer etter stengetid fra torsdag til lørdag.

– I koronakrisen vi står overfor nå er dette også veldig aktuelt, legger han til.

Med den nye leveringstjenesten kan du droppe bilen og likevel shoppe uten å tenke på at varene skal bæres med hjem. FOTO: Kristian Jacobsen (arkiv) Jeg er sikker på at dette vil redusere utslippet. Vi håper at dette får folk til å sette fra seg bilene, og heller velge sykkelen.

Gunstig for både miljø og handel

Varene vil bli transportert enten med el-bil eller transportsykkel. Systemet vil kunne summere opp antall kilometer som tilbakelegges, og på denne måten kan reduksjonen i CO2-utslipp beregnes.

– Jeg er sikker på at dette vil redusere utslippet. Vi håper at dette får folk til å sette fra seg bilene, og heller velge sykkelen, sier politikeren.

Han legger til at det er den lille biten som kan gjøre en forskjell både i et klimaperspektiv og for å ivareta sentrumshandelen.

LES MER:

Visste du dette om Stavanger? Bli med disse to på byvandring!

– Da kan folk for eksempel droppe å gå på Kvadrat, fordi det vil være like enkelt å handle mye i Stavanger sentrum, uten å angre på at bilen sto hjemme, sier politikeren.

Daglig leder Kristin Gustavsen i Stavanger sentrum AS er sikker på at dette vil være et godt tilskudd til bytilbudet.

Det gjelder det å snu alle stener, og tenke på små hverdagsgrep.

– Dette blir én av mange brikker i det å sørge for at den fysiske butikkhandelen fortsatt blir aktuell og prioritert. Vi merker mer og mer at folk vil ha det lettvint, behagelig og føle seg ivaretatt, sier Gustavsen.

Hun legger til at det også er et poeng å minske polariseringen mellom fysisk og digital handel, i tillegg til at sentrum blir mer tilgjengelig.

LES MER:

Ny bar åpner i Vågen i løpet av våren

Håper tjenesten er kommet for å bli

Søndeland ser på dette som en start, og håper at tjenesten etterhvert kan utvikles. Kanskje til en «appfunksjon», eventuelt andre nettbaserte løsninger.

– Vi håper at dette kan inspirere andre byer. Jeg gleder meg veldig til å teste, og se hvordan dette blir mottatt av både butikker og kunder, sier Sønderland.

Stavanger har som klimamål å redusere CO2 utslippet med 80 prosent innen 2030.

– Det gjelder å snu alle stener, og tenke på små hverdagsgrep. Det er bare fantasien som setter grenser, legger han til.

Publisert: 07. mai 2020, 09:55