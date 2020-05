Aktuelt Russetid Bli med inn i seks russebusser: Drøye anlegg, Amazonas-effekter og Erna som «poster girl» I år er det 18 russebusser i Rogaland, her får du bli med inn i noen av dem. Publisert: 28. mai 2020, 18:45 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Har du sett noen av disse på veiene? Nå kan du få en sneakpeak på innsiden av dem! FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Russetiden fortsetter til tross for at nasjonaldagen for lengst er over.

På grunn av koronautbruddet startet russefeiringen først den 7. mai. Russen ønsker seks ukers feiring, noe som betyr at russetiden kommer til å vare til midten av juni.

Dette betyr også mer tid til rulling for de som har investert i russebuss.

Byas møtte seks av bussene utenfor Forus travbane denne uka.

Hovedstaden

Medlemmer: 24

Skoler: St. Svithun, Sola, St. Olav og Hetland

Investering: 1,5 millioner

Jungelen

Medlemmer: 25

Skoler: Bryne og Hetland

Investering: 2,3 millioner

Epoken

Medlemmer: 18

Skoler: Jåttå, Bryne, Hetland, Sandnes, Gand

Investering: 1,2 millioner

Bomfunk

Medlemmer: 24

Skoler: Hetland, Jåttå og Sandnes

Investering: 1,6 millioner

Staten

Medlemmer: 23

Skoler: Dalane

Investering: 1,5 millioner

Presley

Medlemmer: 21

Skoler: Sandnes, Sola og Gand

Investering: 1 million

