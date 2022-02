Aktuelt Aftenbladet ung Her kjem ein heilt ny butikkjede til Stavanger Turklede- og turutstyrskjeder ser ein stor marknad i den forblåsne oljehovudstaden. Snart opnar kjeden Chillout i Stavanger. Publisert: 12. februar 2022, 15:12 Toralf Larsen Vallestad

Her i Breigata 4, saman med Høyer, flytter Chillout snart inn.

– Me håpar å kunna opna i mars. Så det kjem til å gå ganske slag i slag framover.

Det seier dagleg leiar Fredrik Mørch-Johnsen. Chillout er i dag å finna i tre norske byar.

Då han sjølv stod bak kassa og jobba i Bergen, var det fleire siddisar som ville ha ein lik butikk i ein omtrent like vêrhard by.

No har bønene deira blitt høyrde. Butikken opnar midt i sentrum, i Breigata 4.

Livsstilsbutikk

Historia om begynner med ei masteroppgåve som Mørch-Johnsen skreiv i lag med Jarle Moberg ved NHH. Femten år seinare har lidenskapen deira for tur og reiseliv blitt til snart fem butikkar.

– Me er ein eventyrsbutikk for dei som vil oppleva både nærmiljøet, men òg for dei som vil ut i verda, seier Mørch-Johnsen.

Store delar av sortimentet er turutstyr og tilbehøyr.

– Me har fokus på bra utstyr. Osprey er vel kanskje det største merket vårt. Og så har me ein del frå Patagonia, Icebreaker og fleire.

LES MER: Anniken (27) ble koronafast i Europa - bodde i bilen i ni måneder

Potensiale

Stavanger er ein av dei største byane i landet, og gründerane ser ein god marknad her.

– Me ser at det er veldig mange friluftsinteresserte i Stavanger. Me er veldig spende sjølv òg.

Rogaland har unike moglegheiter for surfing som Mørch-Johnsen hintar til at butikken kanskje vil utnytta seg av etter kvart.

No består den siste delen av arbeidet å rekruttera dei siste tilsette, og å setta lokalet i heilt klar stand til opningsdatoen i mars. Med Bergans som opnar i Nygata i februar blir dette butikk nummer seks som leverer turklede- og utstyr i byen.

LES MER: Hengekøyer er blitt populært, men kan du bruke dem overalt?

Publisert: 12. februar 2022, 15:12