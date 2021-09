Aktuelt Stavanger Nå åpner det første av tre spisesteder i dette nybygget Tre spisesteder skal inn i det nye bygget i Pedersgata. Først ut er Fly Chicken som åpnet allerede i dag, torsdag. Publisert: 23. september 2021, 12:58 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Nybygget i Pedersgata skal huse spisestedene Fly Chicken, Yips og Mano. I etasjene over er det 17 leiligheter.

– Det er klart vi er spente. Det er en populær gate og en del konkurranse, men vi er veldig fornøyde med både plasseringen vår og det vi kan tilby, sier daglig leder ved Fly Chicken i Pedersgata, Ahmad Lyka.

Han har nylig gjennomført opplæring av nyansatte. I lokalet er også flere andre representanter fra kjeden, som hjelper til med å legge siste hånd på verket.

– Det handler om å gjøre alt klart. Gå gjennom rutiner og menyer, selve finpussen, forteller driftssjef Hans Rabben.

Driftssjef Hans Rabben sammen med daglig leder Ahmad Lyka.

Kylling og arkadespill

Dette blir selskapets niende restaurant i landet, den første i Stavanger.

Hovedingrediensen på menyen er fritert kylling. Den kan du få i for eksempel brioche eller croissant, eller som rene kyllingvinger eller lår. Maten kan du selvsagt ta med deg som take away, men det er nok av sitteplasser om du ønsker å bli værende.

LES MER: Pedersgatas første kaffebar: Vil samle hele verden på åtte kvadratmeter

LES MER: Nå har butikker og spisesteder kuttet ut plasten, men kundene liker ikke alternativene

Da kan du også prøve deg på arkadespillene i lokalet.

– Dette er noe vi har i de aller fleste butikkene våre. Vi lever litt i drømmen om 90-tallet fortsatt og synes det er stilig å kunne tilby noe litt annerledes, forklarer Rabben.

Inne på Fly Chicken er det satt opp to arkademaskiner. Her kan du bryne deg på både PacMan og Super Mario.

Flere er på flyttefot

Fly Chicken er imidlertid ikke alene om å flytte inn det nye bygget i Pedersgata.

Byas har tidligere nevnt at både Mano og Yips flytter fra sine nåværende lokaler og inn i nybygget.

Daglig leder i Yips, Tore Erevik, var tidsoptimist i juli og hadde et håp om å komme på plass i månedsskiftet september/oktober. I dag spår han Yips-åpning i siste halvdel av oktober.

– Det nærmer seg og vi gleder oss. Det er lys i enden av tunnelen nå, sier Erevik til Byas.

LES MER: Kjent artist, Fargegata-aktør og tidligere Viking-spiller vil starte kafé og bar

LES MER: Indisk «spøkelseskjøkken» har åpnet innerst i Dokkgata

I slutten av september kommer det en tekniker fra Italia til Stavanger for å hjelpe til med å flytte Manos store pizzaovn. Bare det å ta ovnen fra hverandre og sette den sammen igjen, vil ta fire dager.

– Så blir det nyåpning den 1. oktober, bekrefter restaurantsjef ved Mano, Aleksandar Vujić.

Publisert: 23. september 2021, 12:58