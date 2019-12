Verdens største nissefest kommer til Stavanger

– Det begynte med at vi ville ha et treff for folk med stygge julegensere, men så kom vi over SantaCon, sier direktør ved Comfort Hotel Square, Jeanette Landaas.

SantaCon er en årlig pub crawl og parade som har spredd seg til 300 byer i 44 land. Den største nissefesten av dem alle arrangeres i New York. Der inntar rundt 30.000 nisser gatene hvert eneste år.

– Vi skal bli like store som New York og ønsker at SantaCon skal være en stor grunn til å reise til Stavanger i jula, sier Landaas.

Fakta: SantaCon Startet opp i San Francisco i 1994. Feirer 25-årsjubileum i år. Den største nissefesten er i New York. Her deltar rundt 30.000 nisser årlig. Det er desidert flest SantaCons i USA, men nissefesten har også spredt seg til land som Vietnam, Japan, Thailand, Australia, Italia og Tyskland. I 2017 ble det arrangert SantaCon i Oslo. Navnet er todelt. «Santa» er engelsk for julenisse, «con» er en forkortelse for convention som betyr forsamling.

John Minchillo

500 nisser i 2020?

Hun modererer seg noe i etterkant. Hotelldirektøren skjønner at det blir en solid utfordring for en by med rundt 130.000 innbyggere å overgå verdensmetropolen.

Men slagplanen er klar: Den 14. desember klokka 18.00 starter SantaCon Stavanger på Comfort-hotellet. Her blir det en sammenkomst, kåringer og fotografering, før det bærer ut i gatene. Direktøren forteller at arrangementet vil være gratis.

– Vi blir fornøyde om vi blir rundt 50 til 100 nisser. Neste år håper vi på rundt 500, og på sikt håper vi at vi kan få tusenvis av nisser ut i gatene, sier Landaas.

China Daily

I godt selskap

Arrangementet ble satt sammen litt i hurten og sturten i år, derfor er ikke Stavanger å se på StantaCons store arrangement-oversikt på nett.

Men planleggingen for neste år er allerede så smått i gang. Da står (forhåpentligvis) Stavanger oppført ved siden av byer som Sydney, Dallas, Orlando og München. I tillegg blir det parade gjennom byen, så lenge kommunen tillater det.

Samtidig vil arrangementet flyttes til et tidligere tidspunkt. Landaas ønsker ikke at SantaCon Stavanger skal være en fyllefest.

– Vi ønsker å arrangere dette i Stavanger for å spre juleglede. Da er det bedre å begynne tidlig og heller gå hjem tidlig, sier Landaas.

Kena Betancur

Toby Melville