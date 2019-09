Åpnet den skeive uka i Stavanger med regnbuefrokost og flaggheising

Ordfører Christine Sagen Helgø var både ydmyk, glad og stolt da hun talte for de rundt 30 frammøtte i foajeen utenfor bystyresalen.

En regnbuefrokost var kommunens gest til den skeive befolkningen i byen. Til en gruppe mennesker som fram til 1972 gjorde noe ulovlig bare ved å være seg selv.

Til tross for at det er 47 år siden det ble lovlig å være homofil, finnes det fortsatt hat, skepsis og frykt knyttet til det homofile miljøet i samfunnet i dag. Holdninger kommunen ønsker å ta sterk avstand fra.

– Dere er en del av et miljø som vi vil ha i byen vår, sa ordføreren i talen til de frammøtte.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Symbolsk frokost

Det var nettopp derfor regnbuefrokosten ble lagt til rådhuset.

Du kommer ikke mye nærmere hjertet av byen enn dette. Fra ståbordene dekket med regnbueservietter, der de inviterte fikk servert blant annet pai, chia-pudding, smoothies og frukt, kan man se rett inn i bystyresalen.

Den symbolske effekten er stor.

– Det var en veldig koselig invitasjon å få. Det er fint å vite at du er ønsket og at vi blir inkludert, sier festivalsjefen for årets Stavanger på skeivå, Hanne Nilsen til Byas.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Festivalen tjuvstartet med en marsj til Preikestolen søndag. Gjennom hele uka inviterer Stavanger på skeivå til blant annet debatter, foredrag og konserter. Arrangementer som er for alle, uansett legning.

– Det var flott å markere starten på Stavanger på skeivå her i rådhuset. Det er viktig å vise at administrasjonen og politikerne står bak arrangementet, men også takke dem som har holdt festivalen gående i årevis, sier Christine Sagen Helgø til Byas.

Åpenhet

Stavanger på skeivå arrangeres i år for 21. gang. I festivalledelsens tale til forsamlingen, trakk Anina Jæger Olsen fram sin første forelskelse - hvor betatt hun var av jenta med det mørkebrune håret.

Så dukket spørsmålene opp. Hva var det egentlig hun følte for noe?

– Vi skal ikke langt tilbake i tid før homofili var forbudt. Der folk holdt det for seg selv og møtte likesinnede i skjul. Slik er det heldigvis ikke nå lenger, og jeg er fryktelig glad for at jeg kan møte de jeg vil i våre nye lokaler i Pedersgata 23, sa Olsen til forsamlingen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Ny tradisjon

Etter en time i fojaeen, blant annet med en minikonsert av Jan Rune Holdhus og Håvard Molland, trakk alle ut for å få med seg flaggheisingen.

Idet klokkene fra Stavanger domkirke begynte å slå ni slag, heiste Sagen Helgø og Jæger Olsen regnbueflagget til topps utenfor rådhuset - en tradisjon som startet i 2017.

Nå ser det ut til at også regnbuefrokosten vil bli et kjærkomment innslag i årene framover.

– Dette er en tradisjon vi starter i år, sier Sagen Helgø.