Aktuelt Alkohol Gjester mener utested oppfordrer til drikkepress – Vi pusher ikke alkohol på noen, svarer Rekom-partner, Øivind Ekeland. Publisert: 09. juli 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi fikk høre at det ikke var drikkepress, men skjenkeplikt. Det oppfattes derimot som et drikkepress, sier 18-åring Byas har snakket med. FOTO: Anders Minge

– At man skal be gjestene sine om å gå fordi de ikke bestiller nok drikke, synes jeg er veldig spesielt, sier Hege Isnes.

I midten av juni fylte tvillingdøtrene hennes 18 år. Sammen med venner har døtrene de siste to helgene besøkt utestedet Beverly, men livet på byen har ikke stått til forventningene.

Etter å ha betalt seg inn på utestedet, mener jentene at betjeningen gjentatte ganger har sagt at de må bestille mer drikke. Hvis ikke så risikerer de å miste plassen til andre som står i kø. Disse påstandene avviser Beverly.

Uteserveringen til Beverly var koronastengt fram til 6. mai. De fleste har funnet seg godt til rette igjen, men nå får utestedet tyn for å være for pågående. FOTO: Pål Christensen (arkivfoto)

– Drikkepress

Byas har vært i kontakt med to av personene i vennegjengen, deriblant en av døtrene til Isnes. Hun ønsker ikke å stå fram med navn, men forteller at vennegjengen hennes ved flere anledninger har blitt oppsøkt av ansatte som spør om de skal ha mer å drikke når glassene begynner å bli tomme.

– Vi har fått høre at vi må bestille mer, hvis ikke må vi gi fra oss plassen til andre som står i kø, sier 18-åringen.

Hun legger til at dette har ført til at noen i vennegjengen har drukket saktere enn normalt, mens andre har bestilt mer enn de ellers ville gjort.

– Vi fikk høre at det ikke var drikkepress, men skjenkeplikt. Det oppfattes derimot som et drikkepress, sier hun.

I forbindelse med koronautbruddet sørger avstandsregler for at byens utesteder ikke kan slippe inn like mange gjester som normalt.

– Jeg forstår at man er nødt til å tjene penger i disse tider, men samtidig må det være lov å gå ut og ikke drikke så mye. Det blir fort dyrt for en 18-åring, i tillegg hadde de betalt cover for å komme inn, sier Isnes.

Beverly-grunnlegger og Rekom-partner, Øivind Ekeland, sier at utestedet ikke pusher alkohol på gjestene sine. FOTO: Carina Johansen

Dette svarer Beverly

Beverly-grunnlegger og Rekom-partner Øivind Ekeland avviser påstander om drikkepress ved Beverly.

– Vi pusher ikke alkohol på noen, er du steingal, sier han.

Han har fått oversendt en rapport fra vaktselskapet PSS Securitas. Denne tar for seg hendelsen 4. juli.

– Her står det at vakten tar kontakt med bordet og forklarer at det er mange andre i køen. Han spør om de ønsker noe mer å drikke, men nevner også alkoholfrie alternativer.

– Men her nevner vakten både køen og gjentar et spørsmål om gjestene ønsker mer å drikke?

– Poenget er at folk skal få lov til å sitte hos oss, selv om de bare ønsker vann. Vi kaster ikke ut folk fordi de ikke bestiller nok drikke, men det må være lov å spørre dem om de kan bestille noe.

– Er ikke det selvmotsigende? Å be folk om å bestille noe, samtidig som at gjester skal få lov til å bare drikke vann?

– Jo, det blir gjerne det, men dersom de hadde sagt at de bare ville hatt vann, så hadde det vært helt greit, det også, sier Ekeland.

Byas har også vært i kontakt med norgessjef i Rekom, Frederik Mygind, som i likhet med Ekeland avviser påstandene.

– Det er gjestene selv som bestemmer hva og hvor mye de vil drikke. Vårt ansvar er å sørge for at de ikke drikker for mye, skriver han i en e-post til Byas.

Mange har funnet veien til byens vannhull igjen, men utestedene kan ikke ta imot like mange gjester som før på grunn av avstandsregler. FOTO: Anders Minge

– Provosert

I rapporten fra 4. juli kommer det også fram at en ølboks ble funnet under et av bordene som vennegjengen satt ved.

Denne øltypen selges ikke ved Beverly. Da vennegjengen ble konfrontert med funnet, ble to personer i gruppa kastet ut.

18-åringen Byas har vært i kontakt med forteller at ingen i hennes gruppe hadde noe med ølboksen å gjøre, men siden noen hun kjente ble kastet ut, valgte hun og resten av vennegjengen å forlate lokalet like etter.

Etter at døtrene kom hjem for andre gang og fortalte at de gjentatte ganger hadde blitt bedt om å kjøpe mer å drikke, sendte Isnes en melding til Beverly på Facebook.

– Jeg blir ganske provosert av en slik praksis. Her har de faktisk betalt for å komme inn, det er helt annerledes enn om man skulle gått på en restaurant, sier hun.

Denne meldingen sendte Isnes til Beverly 5. juli. Hun fikk ikke svar, men har i ettertid snakket med Ekeland på telefon. Informasjonen om at jentene ble kastet ut to helger på rad er feil. To personer i gruppa ble kun kastet ut lørdag 4. juli. FOTO: Skjermdump

Isnes fikk aldri svar på Facebook-meldingen, men hun har snakket med Ekeland på telefon etter at Byas tok kontakt.

– Det ble en god tone til slutt. Jeg sitter vel igjen med inntrykket av at Beverly prøver å være hyggelige, men døtrene mine står fast på at de ikke fikk god behandling. De opplevde det som mas og at de ikke kunne sitte der dersom de ikke bestilte mer drikke, sier Isnes.

Byas har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med daglig leder i PSS Securitas, Harald Lilleeidet, men han har ikke kommet tilbake til oss.

