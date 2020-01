Krysset Atlanterhavet i robåt: – Når du ser bølger høye som fjell komme mot deg, så føler du deg ganske liten

Både jul og nyttårsaften har blitt «feiret» til havs, men tirsdag kveld norsk tid var blodslitet endelig over. Etter noen elleville jubelscener i havna på Britisk Antigua i Karibia, kunne vennegjengen i «RowForLife» ta de siste åretakene mot land.

På kaien ventet familie, venner og kjærester. Det ble et svært følelsesladet møte.

– Å kunne gå på land for første gang på 40 dager og treffe de man er mest glad i... Det var helt rått, sier Øyvind Osjord (26) fra Stavanger.

Atlantic Campaign

– Bølger høye som fjell

Ideen til eventyret startet så smått i 2017. Vennene ville finne på noe fett og året etter meldte de seg på verdens tøffeste ro-konkurranse, Talisker Whisky Atlantic Challenge.

Etter nærmere to år med planlegging og trening, kastet vennegjengen loss fra den spanske øya La Gomera 12. desember i fjor. I løpet av 40 dager på sjøen har de rodd over 5000 kilometer.

– Det har vært en helt sinnssyk opplevelse. Du blir helt stum av beundring over hva kroppen klarer å venne seg til, sier 26-åringen.

Atlantic Campaign

På overfarten har kvartetten rodd på skift, to timer av og to timer på. De har rodd gjennom stormer, kjempet mot bølger på over ti meter og fått besøk av nysgjerrige hvaler, delfiner og fugler.

– Har dere noen gang vært redde?

– Når du ser bølger høye som fjell komme mot deg, så føler du deg ganske liten. Heldigvis blir du utrolig trygg på båten. Vi trodde vi skulle rulle rundt flere ganger, men det gjorde vi aldri, sier han.

Atlantic Campaign

Kjendisstatus

I over fem uker hadde ikke gjengen i «RowForLife» annet enn hverandre, en båt og et verdenshav rundt seg. Da de endelig kunne skimte land, tok det helt av.

– Det var en helt ubeskrivelig opplevelse å kunne se lyset fra øya. Da måtte vi selvsagt spille av «Kongen på Havet» av Kaptein Sabeltann, sier Osjord og ler.

De siste ti timene inn mot land beskriver han som en sjarmøretappe. Båter med turister kom ut og tok imot dem. Ankomsten ble sendt live på Facebook.

– Du føler deg som en kjendis, sier 26-åringen.

Vekttap og søvnproblemer

Nå nyter gjengen late dager i Karibia. Arrangøren anbefaler deltakerne å bli i minst en uke etter ankomst. Etter flere uker med harde anstrengelser og mye adrenalin, risikerer mange å bli syke når de først kan ta en pust i bakken.

Guttene har derimot helsa i behold, men roturen har satt sine spor.

– Vi har gått ned ti kilo alle sammen, og jeg våkner fortsatt hver andre time fordi jeg tror jeg skal på jobb, sier 26-åringen og legger til:

– Så nå blir vi her på ubestemt tid. Vi har ikke bestilt returbilletter ennå, nå skal vi bare roe ned.

– «Roe ned»....

– He he, ja, det har blitt en del slike vitser, sier Osjord og ler.

– Hadde du gjort det igjen?

– Ja, det hadde jeg. Det har vært en fantastisk opplevelse, og det viser at alt er mulig. Hvem som helst kan gjøre dette med god planlegging og pågangsmot, sier Osjord.