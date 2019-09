Har tilbudt gokart i Stavanger i 20 år, men nå kan det gå mot slutten

– Vi har et fast publikum, så det er klart at det er litt trist, sier daglig leder av Stavanger Karting AS, Joan Arnold Castro.

Siden 1999 har han tilbudt gokart til fartsglade siddiser. Utdrikningslag og teambuilding, venner og familier. Mange har prøvd seg bak rattet.

Nå kan derimot fartseventyret være over.

«Stavanger Karting sin leiekontrakt med Felleskjøpet utgår 31. desember 2019. Siste åpningsdag for aktivitetene blir derfor torsdag 31. oktober 2019», skriver Stavanger Karting på sine nettsider.

– Vil gjerne fortsette

Stavanger Karting holdt først til i Bjergsted fra 1999 til 2001. Etter dette har Castro leid lokaler av Felleskjøpet i Hillevåg.

– Men nå trenger Felleskjøpet lokalene til eget formål. Derfor blir ikke leiekontrakten forlenget, bekrefter Castro.

Dette betyr at andre aktiviteter Stavanger Karting tilbyr, som paintball, reball og laser tag, også forsvinner.

– Vi vil gjerne fortsette, men har ingen nye lokaler i sikte. Vi er avhengige av en lav leiepris for å komme i gang igjen, samtidig er gokart en arealkrevende hobby, sier Castro.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Trenger lagerplassen

Nå skal de 4000 kvadratmeterne, som Stavanger Karting har leid, bli lagerlokaler. Felleskjøpet synes også situasjonen er lei, og ønsker å understreke at dette ikke på noen måte er en utkastelse.

– Det er en vekst i produksjonen på Kvaleberg, samtidig som det i dag foregår en intern omrokering av lagerlokalene våre. Derfor trenger vi mer plass enn før, sier prosjektleder og eiendomsansvarlig for Felleskjøpet i Stavanger, Erlend Stangeland.

– Situasjonen er trist, men vi må ta hensyn til oss selv først. Leieavtalen med Stavanger Karting går ut ved årsskiftet, og den kan vi ikke forlenge når vi trenger plassen selv, fortsetter han.

Tommy Ellingsen

Lidenskap

Legges gokart-tilbudet ned, må du til Kristiansand eller Bergen for å finne et likt tilbud innendørs. I regionen er det en gokart-bane på Reve, men denne er utendørs og krever en større bestilling i forkant, enten av privatpersoner eller en bedrift, for å bli tatt i bruk.

Økonomien til Stavanger Karting AS har hatt store svingninger. I 2017 leverte selskapet et overskudd på 2,6 millioner kroner, men i 2018 endte selskapet opp med et underskudd på 3,6 millioner, ifølge Proff.no. Hovedårsaken til underskuddet er at verdien på aksjer som selskapet sitter på, har falt kraftig.

– Du blir ikke rik, men det er en lidenskap. Gjennom årene har det gitt mange ungdommer en arbeidsplass, så det har vært en fin ting å holde på med, sier Castro.