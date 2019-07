Gullkilden flytter ut av Kilden etter 30 år

Siden åpningen av Kilden i 1989 har gullsmeden Gullkilden vært i første etasje på kjøpesenteret på Hillevåg.

I 30 år har den familiedrevne gullsmeden solgt og reparert diamant, gull og sølvsmykker fra lokalene sine på Hillevåg.

I august er eventyret over. Forhandlingene om ny leiekontrakt for Gullkilden gikk ikke i boks.

Flytter ut

De fleste av Gullkildens ansatte har vært med i over ti år – og noen helt siden 1989.

Daglig leder Steinar Falnes bekrefter at Gullkilden må flytte ut, men er langt fra bekymret.

De flytter nemlig like over gaten fra Kilden – inn i lokalene til gamle Fokus bank.

– Nå har vi lukket et kapittel og lagt det bak oss. Vi har akkurat bekreftet nye lokaler like over gaten fra Kilden på Hillevåg. Det blir en litt mindre butikk, men ingen endring i driften eller tilbudet vårt, sier Falnes.

Lars Idar Waage

Kilden: Ingen plan om å kun ha kjeder

Ansvarlig for leieforholdene ved Kilden, Tor Nickelsen, bekrefter at Gullkilden nå flytter ut og at et kjedetilknyttet selskap tar over lokalene.

Han presiserer imidlertid at det ikke er sånn at Kilden har en strategi hvor kun kjedetilknyttede butikker er aktuelle.

– Vi ønsker velkommen lokale aktører og nisjebutikker. I dette tilfellet gikk Gullkildens leiekontrakt ut og kontraktsforhandlingene førte dessverre ikke frem.

Tor Nickelsen bekrefter at det er et kjedetilknyttet selskap som tar plassen, men ønsker ikke å kommentere hvem.

– Det handler ofte om penger

Butikkutvikler Gøril H. Florvaag reiser Norge rundt for å hjelpe kjøpesentre og selvstendige butikker. Florvaag mener det er synd for forbrukerne at det blir færre lokale aktører på kjøpesentrene.

– Kjedebutikker har ofte avtaler med flere sentre, automatikk i bemanning og mye kapital. Samtidig ser vi også at kjøpesentrene ofte forventer noe høyere husleie enn de kanskje burde, noe som gir kjedene en fordel. Man burde oftere se på andre modeller som differensiert husleie for lokale aktører, og ikke bare kvadratmeterprisen for å leie, forteller Florvaag.

Florvaag har i tillegg utdannelse innen nyskaping og lokal samfunnsutvikling. Hun mener at om et kjøpesenter skal ha en fordel fremfor andre, må de fokusere mer på opplevelse og mangfold.

– Om et kjøpesenter ønsker å konkurrere og ha et bra tilbud, så gjelder det å ha en unik butikkmiks. Uansett hvor mange klovner man har i gangene, så endres ikke det faktum at mange av disse butikkene kan du finne hvor som helst i verden – og de er ofte helt like, sier Florvaag.

Håkon Jonassen Norheim

Utvider – og flytter inn i nytt kjøpesenter

Selv om Falnes og kompani flytter ut av Kilden i august, har de også en annen nyhet på lur.

Barna til daglig leder Steinar Falnes åpner nemlig en andre Gullkilden-butikk – på et nytt kjøpesenter i Stavanger:

– Mine voksne barn Stian Falnes og Lene Falnes Wedøe åpner ny butikk på nye Herbarium, som skal erstatte Straen-senteret. Så vi er ikke ferdig med kjøpesentre. Vi er spente på byen og klare for å utvide, forteller en blid Steinar.

