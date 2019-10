Må få i seg 5700 kalorier daglig i over en måned, men forventer å gå ned 12 kilo

Se for deg at du skal jobbe to timer på og to timer av. Ikke i et døgn, ikke en hel arbeidsuke, men i over en måned.

Det hadde kanskje gått, men HR-avdelingen hadde sett rødt og timelisten din hadde vært full av varsler om brudd på norske arbeidsmiljølover.

Slik kommer turnusen til Øyvind Osjord (26) og de tre kompisene hans til å være fra 12. desember. Da starter turen fra den spanske øya La Gomera, vest for Tenerife. Målet er Britisk Antigua i Karibien, en 5000 kilometers rotur unna.

– I løpet av de to timene du ikke ror, så skal du spise, gå på do og sove. Så er det på’an igjen, sier Osjord.

Kurs og trening

Kompisgjengen, som går under navnet RowForLife, skal være med på Talisker Whisky Atlantic Challenge. Racet er regnet som verdens tøffeste ro-konkurranse.

Fakta: Talisker Whisky Atlantic Challenge Verdens tøffeste ro-konkurranse. Roerne starter på kanariøya La Gomera, målet er Britisk Antigua i Karibien. Øyene ligger 4700 kilometer fra hverandre i luftlinje. Løpet arrangeres i desember, utenfor orkansesongen. Likevel risikerer deltakerne storm og høye bølger. Den raskeste turen gjennomført noensinne var på 29 dager, 14 timer og 34 minutter. Satt i 2017. Nordmennene blant 36 lag som stiller til start. Det er mulig delta i flere klasser. Du kan ro alene eller i et lag på maks fem personer.

Byas snakket for første gang med vennene for ett år siden. Da var drømmen foreløpig i planleggingsfasen. Siden den gang har gruppa gjennomført nødvendige kurs i England, hanket inn sponsorer og logget mangfoldige timer både på romaskin og ute til havs.

– Vi rodde blant annet fra Fredrikstad til Oslo. En liten etappe sammenlignet med det vi skal gjennom, men det var langt nok, sier Osjord og ler.

Privat

I forkant av konkurransen er det et krav fra arrangøren at laget trener minst 20 timer på roing i mørket. Da fikk de en litt uventet beskjed over radioen.

– Vi trente i Oslo-fjorden om natta. Plutselig var Kystvakten på tråden og spurte hvilke tullinger som var i en liten robåt utenfor Tjøme i stiv kuling, forteller Osjord lattermildt.

Skjermdump: Google Maps

«Oppskriften på et helvete»

Båten er nærmest pakket og klar. Den har allerede blitt lastet med proviant for 60 dager, som skal holde i et «worst case scenario».

På menyen står tørrmat. Den må trolig spises kald, vannkoking blir nedprioritert til fordel for søvn. Arrangøren anbefaler deltakerne å få i seg 5700 kalorier daglig, over det dobbelte av hva kroppen trenger til vanlig. Likevel må de regne med å gå ned 12 kilo.

Osjord sier rett ut at «dette er oppskriften på et helvete».

Her kan du se arrangørens oppsummering av fjorårets løp:

– Du skal ikke kimse av det fysiske, men her teller det mentale 90 prosent. Gruppa vår har ukentlige møter der vi har en fast agenda, tar opp ting som må fikses og går gjennom interne uenigheter. Vi må være klar over hverandres svakheter, derfor skal vi gå sammen til psykolog. Det er også flere av oss som skal ha en individuell time hos psykolog før vi starter turen, sier Osjord.

Privat

Vakumpakka pinnekjøtt

Budsjettet var opprinnelig på 1,2 millioner kroner, men har blitt redusert etter at båten de leaser ble noe billigere enn antatt. Foreløpig har RowForLife samlet inn nærmere 800.000 kroner i sponsorinntekter.

I 2017 deltok fire norske kvinner på atlanterhavskryssingen. De brukte «bare» 36 dager på turen, noe som holdt til norsk rekord.

Osjord og resten av gjengen i RowForLife bruker nå den samme båten som kvinnelaget brukte for to år siden. Den er for tiden i Oslo, men sendes sørover i slutten av november sammen med resten av laget.

– Siden vi bruker samme båt har vi ingen unnskyldning for å ikke slå dem, så vi håper maks å bruke 35,9 dager, sier Osjord.

– Hva tenker dere om å tilbringe både jul og nyttår til havs?

– Vel, det kan være at vi klarer å snike med oss litt vakumpakka pinnekjøtt, vi får se, sier Osjord og ler.