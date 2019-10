Navn på Catwoman-skuespiller klar i Batman-filmen med Robert Pattison

Zoë Kravitz (30), datter av rockemusiker Lenny Kravitz og skuespilleren Lisa Bonet, er det andre bekreftede stjernenavnet til filmen med den foreløpige tittelen «The Batman» og som allerede har fått premieredato 25. juni 2021. Det var en talsmann for filmselskapet Warner Bros. som kom med opplysningene mandag.

Zoë Kravitz overtar rollen som Catwoman etter store skuespillernavn som Halle Berry, Anne Hathaway og Michelle Pfeiffer. Hun kommer fra en rolle i suksesserien «Big Little Lies» på HBO og har hovedrollen i Disney-serien «High Fidelity» som har premiere i høst.

Rollen som innbruddstyven Catwoman er både Batmans fiende og elskerinne.

Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Fra før er det bekreftet at britiske Robert Pattinson (33) overtar hovedrollen som Batman/ Bruce Wayne etter at Ben Affleck har takket for seg. Affleck skulle egentlig regissere en ny Batman-film, men ga i stedet stafettpinnen til regissør Matt Reeves i 2017.

Også skuespiller Jonah Hill er koblet til filmen, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

