Lånekassen senker fastrenta Lånekassen senker fastrentesatsene med opptil 0,4 prosentpoeng fra 1. mai. Publisert: 14. april 2020, 09:39 NTB

Det blir lavere fastrentesatser i Lånekassen fra neste måned. FOTO: NTB Scanpix

De nye fastrentesatsene blir dermed 2,35 prosent for lån med tre års bindingstid, 2,40 prosent for lån med fem års bindingstid, og 2,50 prosent for lån med ti års bindingstid.

Den flytende renten fra 1. mai er 2,60 prosent.

– Den måten Lånekassen er forpliktet å beregne sine renter på, innebærer at vi ikke fullt ut fanger opp den ekstraordinære nedsettelsen av renten som følger av koronasituasjonen, sier administrerende direktør Nina Schanke Funnemark.

