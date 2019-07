Kjære Gladmat, skal vi røyke fredspipe?

Kjære Gladmat,

Det kom meg nylig for øret at dere hadde vært freidige nok i sosiale medier til å invitere meg til omvisning og prøvesmaking. En hyggelig gest, absolutt. Den handlet 99 % om å få pressedekning, men det er for så vidt helt i orden – presse og arrangører lever i et gjensidig avhengighetsforhold.

Det Gladmat (sannsynligvis) ville motbevise var min forestilling om at festivalen er et gastronomisk spetakkel som handler mer om Tore Tang-ing og sure oppstøt i et folkehav som får Times Square til å fremstå som sosial hvilepuls langt mer enn noe som dreier seg om bespisning av kortreist skank med deilig saus og dill.

Det fins to faktafeil som jeg gjerne vil rette opp:

1. Dere refererte til en artikkel som ble publisert i fjor hvor det etter sigende ble fremstilt av Gladmat var noe kjipt uten noen form for forklaring eller kontekst. Dette er bare delvis riktig. Ordet «Gladmat» var en direktelink til en artikkel fra 2017 hvor jeg beskrev i detalj hva som er nam, nam og hva som er jazz bom bø.

2. Så vidt jeg husker har jeg aldri kritisert Gladmat for programmet eller gjennomføringen som sådan. Det jeg er skeptisk til, er hvordan folk oppfører seg når det plutselig blir en ekstra julebordsesong midt i juli. Det har for så vidt vært andre kolleger som har sett sitt snitt til å kjefte litt på det rent programtekniske.

Da jeg ble gjort oppmerksom på invitasjonen var jeg tufs nok til å lese et stykke nedover i kommentarfeltet. Der var det mye farve, gitt. Gullkorn som «Fredrik kan ingenting, han bare sutrer, og han er ikke flink til det engang!», «dåååårlig journalistikk!» og ymse annet knask. Nu vel. Det er ikke en menneskerettighet at alle skal være enige, og litt tjafs i kommentarfeltet skal jeg tåle.

Og nå er årets variant overstått. Gladmaten er fremdeles kanskje den mest suksessrike festivalen i Rogaland, og jeg er fremdeles en underbetalt grinebiter som ikke trives i folkemengder og blir like sløv, søt og vimsete som oksen Ferdinand når det bikker 20 røde.

Det at jeg nå rekker ut en hånd til Gladmat betyr ikke at jeg ikke står for det jeg har skrevet tidligere. Jeg mener fremdeles at Gladmaten forvandler byen vi er så glad i til et dystopisk land av unntakstilstand for noen skarve julikvelder og netter hvert år.

Men om det nå er slik at det er de tusende personer som avgjør hva som er populært, så er stillingen fremdeles Gladmat 1, BYAS-surpomp 0. Det jeg har sett av bilder og video fra årets festligheter bekrefter mine utdannede fordommer: Sykt med folk, omsetning, måker, glede, «ØØØØMPFH!» og flatfyll.

Så jeg må beklage at jeg ikke rakk å trykke «deltek» på invitasjonen i denne omgang, men om den gjelder for neste år så takker jeg høflig ja til en formiddagsstund på deres regning neste sommer allerede nå.

Jeg tar med videokamera og appetitt, dere stiller med fôr (så lenge det ikke inneholder mais, oliven, rå fisk eller andre etelige fremmedlegemer), og så hygger vi oss aldeles intenst i god tid før Stavangerkameratene plugger i gitarene og Ståle på over femti flekker magepels mens Kjersti-Laila fra Morgedalsveien ofrer sommerkjolen på bålet av Vodka Red Bull og lange Marlboro.

Til dess ... Fred?

Klem.

Flere kommentarer fra BYAS-surpompen: