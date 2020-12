Aktuelt Markedsføring Forbrukertilsynet varsler bot til Sophie Elise AS og Strawberry Publishing AS Forbrukertilsynet mener Strawberry Publishing AS og Sophie Elise AS har brukt skjult reklame og varsler et gebyr på 300.000 kroner og 200.000 kroner. Publisert: 21. desember 2020, 14:45 NTB

Forbrukertilsynet varsler overtredelsesgebyr mot Strawberry Publishing AS og mot Sophie Elise Isachsens firma Sophie Elise AS. FOTO: Vidar Ruud

Forbrukertilsynet mener firmaene har brutt forbudet mot skjult reklame og for utsendelse av markedsføring på epost uten gyldig samtykke fra forbrukere.

«Etter en grundig vurdering av saken har nå Forbrukertilsynet varslet vedtak om overtredelsesgebyr i størrelsesorden 300.000 kroner mot Strawberry Publishing AS og 200.000 kroner mot Sophie Elise AS», skriver Forbrukertilsynet på sine nettsider.

I mars lanserte blogger og forfatter Sophie Elise Isachsen en ny Instagram- konto kalt «litt.sophie», hvor hun sa at hun ville dele innlegg om blant annet bøker hun leser og personlige tekster.

Senere lanserte Sophie Elise og Strawberry Publishing en bokklubb med navn «litt Sophie». Da ble Instagram-kontoen «litt.sophie» omgjort til en offisiell konto for bokklubben. På samme tid fikk også over 4000 personer tilsendt et nyhetsbrev som inneholdt reklame for den nye bokklubben.

– I stedet for å tydeliggjøre kontoens kommersielle formål, har forbrukerne blitt forledet til å tro at kontoen var noe personlig for Sophie Elise, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Selskapene har fått frist til 15. januar 2021 med å komme med sine kommentarer til varselet.

Til Dagbladet sier administrerende direktør i Strawberry Publishing, Alexander Even Henriksen, at de har bedt advokat Jon Wessel-Aas om å foreta en vurdering av varselet og svare på vegne av både forlaget og Isachsen innen fristen.

Strawberry Publishing ble startet av hotellkongen Petter Stordalen i 2018.

