Annie Stokkan Brose (t.v.) og Jaspinder Kaur Hundal ser nærmere på hva de har fått med seg i matposen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Oi! De har til og med kutta opp salaten!

Bak munnbindene skjuler det seg store smil. Jaspinder Kaur Hundal (24) og Annie Stokkan Brose (20) har nettopp hentet hver sin pose med mat i resepsjonen til BI og Noroff på Kalhammeren.

Råvarene skal brukes i et digitalt matlagingskurs i regi av Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). Et friskt pust i en ellers ganske kjip studiehverdag.

– Studentlivet har vært ganske kjedelig og stressende så langt, sier Brose, som startet studielivet i Stavanger – en helt ny by – i fjor høst.

Pitabrød, sitron, poteter og salat er noen av ingrediensene. Råvarene er nok til en middag for to personer. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Sharing is caring

Mandag denne uka ble studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) offentliggjort. Her kommer det fram at studentene sliter mer fysisk og psykisk enn tidligere. Dette får koronapandemien skylden for.

Flere studenter har ikke kjent på følelsen av å være student i det hele tatt. Store deler av dagen tilbringes på en liten studenthybel, forelesninger skjer digitalt og mange kjenner ikke sine egne medstudenter.

Som et tiltak for å bedre situasjonen kom regjeringen med en milliardpakke til studentene i mars. Pengene har dryppet ned på studentsamskipnader og universiteter. Førstnevnte skal blant annet bruke pengene på sosiale lavterskeltilbud, som dagens matlagingskurs.

– I posen er det nok mat til to personer og maten får de gratis av oss. Så håper vi at studentene inviterer med seg noen hjem, slik at de kan lage maten sammen. Sharing is caring, sier daglig leder i SiS Kafé, Thomas Hoøy.

I SiS-kafeen Optimisten i Kjølv Egelands hus på Ullandhaug ble det også delt ut poser med mat torsdag. FOTO: Thomas Hoøy

Matlaging og samhold

34 studenter er påmeldt til kurset som vegetarblogger Mari Hult skal strømme fra sitt eget kjøkken torsdag ettermiddag. På menyen står den libanesiske retten shawarma.

Hun forsikrer at oppskriften er skreddersydd til et hybelkjøkken. Derfor finnes det løsninger for dem som ennå ikke har gått til innkjøp av en blender, eller kun har to stekeplater å kokkelere på.

– Jeg håper at dette kan være med på å skape litt samhold. Matlaging er én ting, men å gjøre dette sammen - at studentene er på kamera og ser hverandre - det tror jeg kan være en veldig koselig aktivitet, sier hun.

Hult jobber til vanlig i kommunikasjonsavdelingen til UiS. Hun synes synd på studentene som har mistet mye av det sosiale og faglige opplegget gjennom koronapandemien.

– Jeg har hatt hjemmekontor siden oktober, men de få gangene jeg har vært på campus, har det vært en spøkelsesby. Det er trist, fordi det er ingenting som er kjekkere enn å se mylderet av studenter, sier Hult.

Flere tilbud kommer

Til sammen fikk UiS og SiS i overkant av 10 millioner kroner av tildelingen fra regjeringen.

2,4 millioner kroner av SiS sine penger skal gå til å lønne studenter som skal sørge for gode sosiale tilbud til andre studenter.

Daglig leder i SiS Helse, Arve Kristiansen, forteller til Byas at SiS nærmer seg en ansettelse av en prosjektleder som skal ha ansvaret for å planlegge flere sosiale lavterskeltilbud.

Målet er en prosjektleder ved hver av de fem utdanningsinstitusjonene som SiS leverer tjenester til.

– Per nå er flere arrangementer fortsatt i planleggingsfasen. Så lenge vi ikke kan møtes fysisk, er det begrensninger på hva vi kan tilby. De fleste begynner å bli ganske leie av å gjøre alt på skjerm, sier Kristiansen.

Han legger til at prosjektlederne skal begynne i stillingene sine før sommeren.

Noroff-studentene er glade for matkurs-tilbudet, men de ble nesten gladere da de fant ut at flere av råvarene kom ferdig oppskåret. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Viktig tilbud

Både Brose og Hundal ved Noroff setter stor pris på matkurs-tilbudet. Tidligere har studievenninnene også deltatt på andre arrangementer som kinokvelder og «paint & sip».

– Du maler mens du drikker, rett og slett, sier Brose og ler.

Universiteter, høyskoler og fagskoler over hele landet har det siste året vekslet mellom fysisk og digital undervisning.

At det da dukker opp slike tilbud som studentene kan benytte seg av, er svært viktig. Det bidrar til at studenter kan bli bedre kjent med hverandre når den sosiale kontakten må begrenses, mener duoen.

– Det er et gøy tiltak og et fint avbrekk fra korona-rutinen, sier Hundal.

