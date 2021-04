Aktuelt Psykisk helse Studie om studentenes helse: – Svært bekymringsfullt Årets helse- og trivselsundersøkelse blant norske studenter viser at 45 prosent sliter psykisk og 54 prosent føler seg ensomme, langt flere enn tidligere. Publisert: 26. april 2021, 13:31 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Årets SHoT-undersøkelse avdekker at koronapandemien har forverret studentenes psykiske og fysiske helse. FOTO: Jonas Haarr Friestad (Illustrasjonsfoto)

Dette bekymrer leder av Studentorganisasjonen i Stavanger, Philip Jamissen.

– Det er skremmende tall. Vi regnet med at tallene skulle være mørke, men de er mørkere enn forventet. Spesielt antallet studenter som sliter med psykiske plager og selvmordstanker er svært bekymringsfullt, sier han til Byas.

FAKTA: SHoT-undersøkelsen * Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er Norges største undersøkelse av studenters helse og trivsel. * Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring og mestring. * Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig. * I 2021 er det gjennomført en tilleggsundersøkelse for å se hvordan studentenes situasjon og hverdag har endret seg under de strenge reglene gjennom pandemien. * I tilleggsundersøkelsen i 2021 svarte 62.498 studenter på spørsmålene. (Kilde: Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) 2021)

Over 62.000 studenter deltok

Årets resultater fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble offentliggjort klokka 13 mandag. Dette er en tilleggsundersøkelse til SHoT for å se spesielt på effektene av pandemien på studentenes hverdag og trivsel. Mer enn 62.000 studenter har deltatt i vurderingen av egen helse.

Andelen som sier de sliter med alvorlige psykiske plager, har økt fra 32 prosent i 2018 til 45 prosent i 2021.

Andelen som sier de savner noen å være sammen med, føler seg utenfor eller isolert, er økt fra 30 prosent i 2018 til 54 prosent i 2021.

– Det har ikke vært lett å være student under koronapandemien. Vi ser at flere studenter som bor alene er avhengige av turen til campus og gå på forelesning for å treffe vennene sine. Det er helt klart at pandemien har rammet hardest de studentene som ikke hadde det så bra fra før, sier Jamissen.

Det er også en markant nedgang i vurderingen av egen fysisk helse. I 2018 sa 79 prosent av studentene at de hadde god fysisk helse. Nå sier 68 prosent det samme.

Leder av Studentorganisasjonen i Stavanger, Philip Jamissen, sier at tallene som blir presentert i undersøkelsen er mørkere enn forventet. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Øker mer enn før

– Stengte campus, mindre bevegelighet og stengte treningssentre kan se ut til å ha påvirket store deler av studentenes helse, både den psykiske og den fysiske, sier leder for SHoT 2021, Kari-Jussie Lønning, i en pressemelding.

Det har vært en generell økning i psykiske plager blant studenter de siste ti årene.

– Økningen i tilleggsundersøkelsen er større enn tidligere. Det må tas på største alvor, sier Lønning.

Manglende kontakt med medstudenter og mindre engasjerende forelesninger oppgis som de største utfordringene. Rundt halvparten sier i svarene sine at mer enn 80 prosent av undervisningen har vært digital.

Hele sju av ti vurderer den digitale undervisningen som dårligere eller mye dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning. Åtte av ti sier den største utfordringen da er mangel på kontakt med medstudenter og faglærer. Det er særlig de yngste studentene som sliter.

Selvmordstanker

I undersøkelsen oppgir 19 prosent å ha søkt hjelp for psykiske plager det siste året.

Det er nesten like mange som oppgir å ha en psykisk lidelse, som 18 prosent sier de har. 12 prosent av studentene sier de lider av depresjon, mens 11 prosent lider av angst.

Ifølge undersøkelsen er selvmeldt omfang av selvskading og selvmordstanker høyt. Én av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje, men det oppgis ikke hva som legges i begrepet selvskading i denne sammenhengen.

Andelen som sier de har selvmordstanker, er nesten doblet siden 2010; fra 8 prosent da til 15 prosent i 2021. 4 prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv.

