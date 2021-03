Aktuelt Russetid Russetiden utsatt til 1. mai: – Stor uenighet blant mange Russens hovedstyre i Stavanger har besluttet å utsette starten på årets russefeiring til 1. mai for å ta hensyn til koronarestriksjonene. – Har vært stor uenighet, sier russepresident. Publisert: 12. mars 2021, 15:02 Jonas Vikingstad

Som i fjor blir ikke årets russefeiring som vanlig. Russens hovedstyre i Stavanger har besluttet å utsette starten på feiringen til 1. mai. FOTO: Terje Pedersen

Russepresident ved St. Svithun videregående skole, Mari Hole Ruud, forteller at beslutningen om å utsette russetiden til 1. mai var en vanskelig, men riktig tatt i betraktning restriksjonene rundt koronapandemien.

Men det har ikke vært en helt samstemt avgjørelse.

– Noen var uenige og ønsket at vi skulle starte 26. mars, altså ved starten av påskeferien, som vanligvis markerer starten på russetiden. Vi har vært veldig redde for at noen grupper kommer til å starte sin egen russetid før avtalt. Det er mange meninger, og det er utfordrende å samle alle meningene, sier Hole Ruud.

Vil ikke gjøre som Oslo

Russens hovedstyre i Oslo besluttet nylig å utsette russefeiringen til 17. mai og oppfordret også russen rundt om i landet om å gjøre det samme.

Ikke aktuelt, mener Hole Ruud.

Russepresident ved St. Svithun videregående skole, Mari Hole Ruud mener utsettelsen av russefeiringen var helt riktig. FOTO: Privat

– Vi har i utgangspunktet ikke diskutert å utsette ytterliggere enn til 17. mai, men vi er forberedt på det om det skulle bli nødvendig, sier hun.

LS-håpet lever

Det meste av arrangementer frem til russetiden, som kro og lignende, er blitt avlyst. Likevel håper russepresidenten ved St. Svithun at årets russ skal få oppleve flere av de klassiske russearrangementene, selv om det blir i en noe nedskalert versjon.

– Vi håper å få arrangert en dåp den 30. april, altså natt til 1. mai. Men dåpen blir ikke like stor som vi hadde håpet, det blir nok i mindre koronavennlige grupper, sier hun.

– Vi håper også at det blir et slags landstreff i Kongeparken, ved at de kan dele oss inn i ulike kohorter. I realiteten ser jeg ikke for meg at dette kommer til å gå. Jeg synes Kongeparken har vært veldig flinke til å orientere og oppdatere oss underveis, fortsetter Hole Ruud.

Slike scener som ved landstreffet på Kongeparken i 2018 får neppe årets russ oppleve, selv om de håper på en nedskalert versjon. FOTO: Carina Johansen

Tar sin del av dugnaden

Enkelte russ har oppfordret myndighetene om å bli prioritert i vaksinasjonskøen for at årets russ skulle få utbytte av russefeiringen. Hole Ruud forstår frustrasjonen deres, men er ikke enig.

– Jeg kan forstå at mange russ helst ville blitt prioritert i vaksinasjonskøen, men vi i Stavanger mener det først og fremst er viktigst å redde liv, selv om mye av russetiden vår forsvinner. Dette er våre gullår, og noe vi kommer til å huske til vi blir gamle, så vi forstår frustrasjonen, slår hun fast.

Hole Ruud savner noe av den rosen fjorårets russ og ungdom fikk av myndighetene i forbindelse med at også de måtte gi slipp på mye av det de hadde gledet seg til.

– Jeg føler kanskje at årets kull er blitt mer uglesett og har fått mer skyld for smittetrykk enn fjorårets kull, men vi både tror og håper at også vi får positiv oppmerksomhet for vår del i dugnaden, avslutter hun.

