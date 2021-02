Aktuelt Nytorget Utsalget på Nytorget utvider: – Ingenting er kjekkere enn Fargegata Bak Til Livet har holdt til på Nytorget siden juni i fjor. I mai er planen å åpne et nytt utsalg på hjørnet av Østervåg og Øvre Holmegate. Publisert: 12. februar 2021, 19:30 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I de gamle lokalene til matbutikken Bahgi General Trading, åpner kafeen Bak Til Livet. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

«Gled deg!! Her kommer Bak Til Livet», står det på flere av arkene som henger i butikkvinduet.

Daglig leder, Monica Skuterud, bekrefter etableringen.

– Vi fikk nøkkelen 1. februar. Nå jobber vi med å bygge opp butikken, det er en del å ta tak i før vi kan åpne, sier hun.

Skal drive begge steder

Bak Til Livet åpnet på Nytorget i juni. Her får du servert forskjellige salater, tradisjonsrik husmannskost og bakervarer.

Hun understreker at det ikke er snakk om en flytting. Bak Til Livet skal drive begge steder.

– Det er mange som har etterspurt sitteplasser. Så har vi veldig lyst til å komme oss ned i byen. Ingenting er kjekkere enn Fargegata, jeg tror konseptet vårt kan passe bra der, sier hun.

– Det må gå bra for dere når dere åpner to steder på så kort tid?

– Vi startet da det var korona. Gikk inn i en dårlig fellesferie og har fortsatt driften under pandemien. Vi kunne nok hatt det bedre, men vi overlever. Det er noe med det å starte opp, bli kjent og la folk få øynene opp for oss, sier Skuterud.

Monica Skuterud (t.h.) sammen med Kjersti Bjørnsen i forkant av åpningen av Bak Til Livet på Nytorget. Skuterud understreker at driften fortsetter på Nytorget til tross for nyåpningen en kort spasertur unna. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Arbeidstrening og ettervern

Bak Til Livet skiller seg ut i miksen av serveringssteder. Det er de ansatte som gjør kafeen spesiell.

Her skal de som trenger hjelp til å komme inn i arbeidslivet få en sjanse. Stikkordene er arbeidstrening og ettervern. Per i dag har kafeen 11 ansatte. Det antallet kommer til å stige når utsalget på hjørnet av Fargegata og Østervåg står klart i mai.

– Hos oss er det lov å ha tøffe perioder, men vi hjelper og heier. Dersom noen faller fra, er det viktig for dem å vite at døren ikke lukkes. De må prøve å komme seg til hektene igjen. Det er en stor motivasjon å vite at det er noen som står og venter på deg, sier Skuterud.

Åtte måneders drift har bydd på mange utfordringer, men også mange oppturer.

– Heldigvis er de gode og kjekke sidene flere enn de vonde. Vi er blitt så mye mer enn bare en kafé, sier hun.

